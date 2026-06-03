Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη νέου οικιστικού αποθέματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει στο επίκεντρο των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Νέο πρόγραμμα στέγασης με την ονομασία «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent) φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων που καταγράφονται στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, θεσπίζεται ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και της διαχείρισης ακινήτων. Το πρόγραμμα αφορά τόσο την ανέγερση νέων κατοικιών όσο και τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων μη οικιστικής χρήσης σε κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών. Το ύψος των ενοικίων θα καθορίζεται με ειδική υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, το άρθρο 7 προβλέπει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, το εισόδημα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα από την εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο του «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση με διάρκεια τουλάχιστον δέκα ετών και με προκαθορισμένο μίσθωμα. Οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη νέου οικιστικού αποθέματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει στο επίκεντρο των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων.

Πώς θα λειτουργεί στην πράξη

Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να ανεγείρει μια πολυκατοικία με 40 διαμερίσματα σε περιοχή με αυξημένη στεγαστική ζήτηση. Αν ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δεσμευτεί να διαθέτει όλα τα διαμερίσματα αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον δέκα χρόνια, με ενοίκια που θα καθορίζονται βάσει των όρων του προγράμματος. Σε αντάλλαγμα, τα έσοδα από τα μισθώματα θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

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Σε μια δεύτερη περίπτωση, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων θα μπορούσε να αγοράσει ένα παλιό κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας και να το μετατρέψει σε 25 διαμερίσματα. Εφόσον τα ακίνητα μισθωθούν αποκλειστικά με μακροχρόνιες συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και με προκαθορισμένα μισθώματα, η επιχείρηση θα επωφεληθεί από τη φορολογική απαλλαγή που προβλέπει το πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών στην αγορά.