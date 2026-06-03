Σε σχόλιο προχώρησε το ΚΚΕ για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με την δημιουργία τόσο του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα όσο και αυτό υπό την Μαρία Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ στο σχόλιό του «Η δημιουργία “νέων” κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πλειστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές συγκλίσεις τους είναι πολύ μεγάλες. Αποδεικνύουν πάνω απ’ όλα ότι αυτές οι διεργασίες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού μοναδικό στόχο έχουν τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας για να μη μετατραπεί σε ακόμα μεγαλύτερη αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής».

Και καταλήγει «''κινούμενη άμμο'' του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος, υπάρχει ένας “βράχος” υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων και εναντίωσης στην κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική της ακρίβειας, των σκανδάλων και της πολεμικής εμπλοκής κι αυτός είναι το ΚΚΕ».