Οι κίνδυνοι και οι μαύρες εκλογικές τρύπες στο «γαλάζιο» κόμμα.

Σε ρωσική ρουλέτα εξελίσσεται η α΄ κάλπη για πολλά κόμματα. Πρωτίστως για τη ΝΔ. Με τα ποσοστά της να μην ξεκολλούν από το 23,5% στην πρόθεση ψήφου. Ποσοστό που παραπέμπει στην καλύτερη περίπτωση στο 27-29% στην κάλπη. Αν όχι κοντά στο 25%. Ποσοστό που μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ΝΔ κι ας κόψει πρώτη το νήμα. Και με τρεις παράγοντες να δυσκολεύουν περαιτέρω την όποια δυναμική συσπείρωσης αποπειραθεί να προκαλέσει η κυβέρνηση μέσα από σειρά εκβιαστικών διλημμάτων.

Σαμαράς, Ντίλιαν και ακρίβεια «καίνε» την ΝΔ

Τον παράγοντα Αντώνη Σαμαρά που ξεροψήνει τη Ν.Δ. Αφού δεν έχει ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ανεβάζοντας την αγωνία της κυβέρνησης κατακόρυφα δεδομένου ότι οι Κ. Μητσοτάκης και Αντ. Σαμαράς διεκδικούν από την ίδια δεξαμενή των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Κεντροδεξιάς.

Τον παράγοντα που ακούει στο όνομα Ταλ Ντίλιαν τον προμηθευτή του Predator που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ο οποίος κραδαίνει διαρκώς στην κυβέρνηση το χαρτί των αποδείξεων για το ποιος έκανε τις υποκλοπές παραπέμποντας ευθέως στο Μαξίμου. Πιέζοντας για θετική έκβαση στο εφετείο.

Και με τρίτο παράγοντα - και ίσως τον πιο καθοριστικό - την εκτόξευση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5%. Με την ακρίβεια να παραμένει ασύδοτη.

Ο «εχθρός» της ψήφου διαμαρτυρίας

Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικού «χυλού» με μία πανσπερμία νέων και παλιών κομμάτων που ευνοούν την ψήφο διαμαρτυρίας και δυσκολεύουν τα διλήμματα της α΄κάλπης.

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Εξ ου και το Μαξίμου αρχίζει να προπαγανδίζει ότι θα υπάρξει μόνο μία κάλπη. Κι ας ξέρουν ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Εκτός κι αν δεχθεί το τρίτο κόμμα να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. από την αρχή. Σενάριο επίσης αδύνατον.

Η στρατηγική της μίας και μοναδικής κάλπης

«Δεν υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες κάλπες. Μία κάλπη υπάρχει και είναι η Α΄Κυριακή» είπε ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος προ ημερών. Όχι τυχαία. Αφού και εκ της θέσεως του και λόγω επαγγέλματος παίζει στα δάχτυλα τις δημοσκοπήσεις και αναγνωρίζει έγκαιρα τις παγίδες.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο θα πιάσει το δίλημμα όταν σχεδόν όλοι έχουν προεξοφλήσει τις δεύτερες κάλπες και με «μπετοναρισμένο» ένα δυσαρεστημένο εκλογικό κοινό της Ν.Δ. που έχει ζυγίσει την κυβέρνηση επί επτά χρόνια και δεν περιμένει θαύματα τον όγδοο χρόνο.

Η επαναπροσέγγιση τους από την σημερινή κυβέρνηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Δεδομένου ότι η Ν.Δ. μοιάζει δημοσκοπικά βαλτωμένη επί δύο χρόνια.

Έτσι υπάρχει στο Μαξίμου ο βάσιμος φόβος ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι ή θα κάτσουν σπίτι τους (ζημιώνοντας με την αποχή τους το πρώτο κόμμα) ή θα ψηφίσουν Σαμαρά ή άλλο παραπλήσιο κόμμα που τους εκφράζει συγκυριακά.

Οι κίνδυνοι αν δεν πιάσει το δίλημμα της μίας κάλπης

Αυτό το σενάριο έχει σημάνει συναγερμό στο Μαξίμου. Διότι χαρακτηρίζεται από «δύσκολα» αντιμετωπίσιμο μέχρι «καταστροφικό». Μπορεί να αφαιρέσει την δυνατότητα στη ΝΔ. να πάει σε δεύτερες εκλογές, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κυβέρνηση μειοψηφίας ή ακόμη και αποχώρησης του Κ. Μητσοτάκη.

Αυτό το κοινό των αναποφάσιστων πρώην ψηφοφόρων της Ν.Δ προσπαθεί τώρα να συγκινήσει εκ νέου η κυβέρνηση. Με πολλούς έμπειρους κυβερνητικούς να αναγνωρίζουν το αδιέξοδο. «Τώρα είναι αργά» λένε με τους πιο αισιόδοξους να προσθέτουν «πρέπει να γίνουν πολλά ταυτόχρονα και σε πολλά μέτωπα μέσα στους επόμενους μήνες». Δίνοντας προφανώς λίγες πιθανότητες με την ρότα που έχει χαράξει το Μαξίμου.

Οι «μαύρες» εκλογικές τρύπες της Ν.Δ.

Οι μαύρες εκλογικές τρύπες της Ν.Δ. πολλές και διαφορετικές.

Υπάρχουν κεντρώοι ψηφοφόροι που «χρεώνουν» στην σημερινή κυβέρνηση απραξία σε σοβαρά ζητήματα όπως η ακρίβεια, το δημογραφικό, την διαφθορά την καθημερινότητα τους τα σκάνδαλα και κυρίως την υποβάθμιση καίριων δημοκρατικών θεσμών.

Αγεφύρωτο μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις και το ρήγμα με πολλούς κεντροδεξιούς ή δεξιούς ψηφοφόρους. Για λόγους που ξεκινούν από τα εθνικά θέματα μέχρι την κατηγορία για αλλαγή του DNA της παράταξης αρχών του Κων/νου Καραμανλή.

Αποτέλεσμα;

Χαμηλό το βαρομετρικό σε Β. Ελλάδα, Θεσσαλία και αγρότες

Η Ν.Δ. έχει χάσει προ πολλού τα ερείσματα της στην Β. Ελλάδα. Με τους αγρότες και άλλα παραδοσιακά κοινά της να έχουν μεταπηδήσει στο κόμμα Βελόπουλου, ή της Λατινοπούλου (νεότερες ηλικίες) ή τώρα μπορεί να στραφούν από το κόμμα της Καρυστιανού μέχρι το κόμμα Σαμαρά.

Το ίδιο ισχύει με την «μαύρη τρύπα» της Θεσσαλίας. Ένα παραδοσιακό κάστρο της Ν.Δ. στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουν κοπεί όλες οι γέφυρες επικοινωνίας. Ενώ υπάρχει και παντελής έλλειψη εκπροσώπησης στην κυβέρνηση.

Το σοβαρό πρόβλημα με τους αγρότες που εκτός όλων των άλλων παραμένουν απλήρωτοι τρέχει να λύσει η κυβέρνηση. Με τον Πρόεδρο της Αν. Αρχής Δημοσίων Εσόδων να βεβαιώνει ότι θα γίνουν οι πληρωμές εντός Ιουνίου.