«Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης, ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές. Πόσο πιο προκλητικοί;», διερωτήθηκε.

Για «υπόγειο χυδαίο ντιλάρισμα» με τους βουλευτές το όνομα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε την κυβέρνηση από βήματος Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας αναφερόμενος στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πως θα βρίσκονται κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι συγκεκριμένες βουλευτές, ότι «αυτό είναι ξέπλυμα σε δημόσια θέα».

«Έσπευσε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Μαρινάκης, ότι έχει δοθεί ελευθέρας για κάθοδο στις εθνικές. Πόσο πιο προκλητικοί;», διερωτήθηκε και συμπλήρωσε πως «πριν καν φτάσουν οι δικογραφίες από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, έχετε καθαρίσει πως οι βουλευτές σας θα είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ. Καμία συσπείρωση της ΝΔ δεν είχαμε χθες, παρά υπόγειο και χυδαίο ντιλάρισμα! Αφήστε τη Δικαιοσύνη να κρίνει και μετά βάλτε τους στα ψηφοδέλτια!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε αναφορά και στην παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως στο Φόρουμ των Δελφών λέγοντας ότι «η κυρία Κοβέσι ανέφερε πως κουράστηκε να ακούει πως έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε την κυρία Κοβέρσι, αποδεικνύοντας ότι είστε αμετανόητοι και πως η διαφθορά και η ατιμωρησία θα συνεχιστούν».

Σχολιάζοντας τα νέα μέτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Θα σας πει και "ευχαριστώ" ο λαός, επειδή έδωσε χθες ο πρωθυπουργός ψίχουλα από τους φόρους του. Το "ευχαριστώ" του λαού είναι για τον κύριο Λαζαρίδη και τους 13 βουλευτές. Εξαιτίας τους, για να αντισταθμίσει το πολιτικό στόχος ανακοίνωσε τα μέτρα ο πρωθυπουργός».

Παράλληλα, μίλησε και για τις τρεις τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, κάνοντας λόγο για δέσμη μέτρων με τον πολίτη στο επίκεντρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι»

Απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη από πλευράς κυβέρνησης, έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταλογίζοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της ΝΔ. «Επί ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι; Μην παριστάνει κανείς μας τον αθώο. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ρουσφέτι;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας πως οι «13» ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους ώστε να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

«Έχουν κοντά ποδάρια οι συμψηφισμοί. Ναι προφανώς υπήρχε ρουσφέτι και υπάρχει, δεν το εφηύρε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι και δεν δέχομαι κανένα συμψηφισμό που επιχειρείτε να κάνετε!», απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Ανάπτυξης να επανέρχεται.

«Πάρτε πίσω ότι είμαστε διεφθαρμένοι, είναι βαριά αλαζονική συμπεριφορά να επιτίθεστε συλλήβδην στην παράταξη της ΝΔ», υπογράμμισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν έχει συγκεκριμένα στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς να απευθυνθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να επιληφθεί η Δικαιοσύνη, καθώς «η συνωμοσιολογία δεν οδηγεί πουθενά». Σε κάθε περίπτωση, επισήμανε πως η κυβέρνηση σέβεται τη Δικαιοσύνη και το θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Σκοπιμότητα στη διαστρέβλωση των δηλώσεων «βλέπει» το κυβερνητικό στρατόπεδο

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου αποτελεί το τεκμήριο αθωότητας. Μάλιστα τονίζουν ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Καταλήγοντας δε τονίζουν ότι «αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους.»