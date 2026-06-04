«Προσωπικά, λοιπόν, καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Σας παρακαλώ, μη γίνει απογοήτευση και συμβιβασμός αποχής» είπα απευθύνοντας έκκληση ο Νϊκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τη Νέα Ιωνία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους ζωής, που απέτυχε να αντιμετωπίσει.

«Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για εμπαιγμό των πολιτών. «Μας κοροϊδεύουν και σας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κα. Φον ντερ Λάιεν, ούτε με τα ανέκδοτα περί θυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα. Θέλει έλεγχο στην αγορά. Θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπώλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν το μέτρο που όμως η Κύπρος το εφάρμοσε -μηδενίζοντας τον ΦΠΑ στην περίπτωση της- , γιατί είχαν πολιτική βούληση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ στην πορεία της πολιτικής αλλαγής, «γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που κερδοσκοπούν στην πλάτη σας καθημερινά» ενώ καυτηρίασε το αφήγημα «Μητσοτάκης ή χάος».

«Αναρωτιέται ο πρωθυπουργός: «και ποιος θα είναι μετά από μένα; Ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει, στο Μέγαρο Μαξίμου;». Μα, πόση αλαζονεία! Αυτό δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Να μη χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Να χτυπήσει στις 3 το μεσημέρι και να απαντήσει στον λαό γιατί δεν μας λέει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν».

Επέμεινε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η διαφάνεια και η λογοδοσία σε αντίστιξη με το «επιτελικό διευθυντήριο» της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν θέλουν ισχυρό κράτος. Θέλουν ένα αδύναμο κράτος, χωρίς κανόνες, διότι, όταν δεν λειτουργεί το κράτος και η δικαιοσύνη, πάντα κερδίζουν οι ισχυροί και όχι εσείς. Δώστε μας την ευκαιρία η νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι νίκη του ελληνικού λαού, για ένα κράτος ισχυρό, που βάζει κανόνες και υπηρετεί μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Και όχι μόνο για όσους μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία» σημείωσε.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις λέγοντας πως «ψάχνουν μπαμπούλα για να στερέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Θα έχουμε ανοικτές ή κλειστές τράπεζες; Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει; Αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. Πέντε χρόνια ο κ. Τσίπρας και επτά χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Είναι αρκετά δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα λειτουργεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος. Ελάτε τους επόμενους μήνες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας, να ενώσουμε τις ελπίδες μας και μαζί να πετύχουμε κάτι που θεωρούν κάποιοι ακατόρθωτο. Η αλαζονεία, η διαφθορά, η ατιμωρησία να γίνουν παρελθόν και επιτέλους μαζί να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για το καλό της πατρίδας αλλά και όλου του ελληνικού λαού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης πως ότι η πολιτική αναξιοπιστία τρέφει τη μειωμένη εμπιστοσύνη απέναντι στο πολιτικό σύστημα. «Πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα σκίσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το Υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού;» αναρωτήθηκε και συνέχισε «Πώς να εμπιστευτεί όσους του υπόσχονταν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και είχαμε χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ξεπούλημα δισεκατομμυρίων «κόκκινων» δανείων στα funds που εκβιάζουν ακόμη και σήμερα χιλιάδες δανειολήπτες; Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι τελειώνουν τα μνημόνια και έρχεται μια καλύτερη ζωή, αλλά βιώνει σήμερα τη χειρότερη ακρίβεια; Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι θα έχουμε καλύτερη υγεία και βλέπετε καθημερινά στα νοσοκομεία μας ποια είναι η κατάσταση;».

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως «προσωπικά, λοιπόν, καταλαβαίνω τους πολίτες. Έχουν δίκιο. Σας παρακαλώ, μη γίνει απογοήτευση και συμβιβασμός αποχής. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμπιστευτείτε μας σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε νταβατζήδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 20:00, ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Για αυτό, στηρίξτε την προσπάθειά μας. Μαζί μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Και θα τα αλλάξουμε όλα» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.