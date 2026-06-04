Χθες «έπαιζε» το σενάριο της συνεργασίας με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν μπήκε καν στον κόπο να διαψεύσει, κάτι που έπραξε η Ραλλία Χρηστίδου. Έως και το όνομα του Μάριου Σαλμά, πρώην υπουργού της ΝΔ, έχει κάνει το γύρο των συζητήσεων για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας έχει κλείσει με το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς.

Μετά το μπαράζ δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν οι περισσότερες το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, ένα στέλεχος που φημίζεται για το χιούμορ του σχολίαζε ότι θα πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή του στόχου για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να γίνει «τρίτο έστω και με μία ψήφο».

Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, ωστόσο μαρτυρά το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στην Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό γίνεται στον απόηχο της δήλωσης Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν βρήκε κανέναν υποστηρικτή, αντιθέτως μετά τις πρώτες αντιδράσεις από τους κυρίους Σπυρόπουλο, Γλαβίνα και Καρχιμάκη, οι φωνές εναντίον του πύκνωσαν και όποιο στέλεχος είχε δημόσιο βήμα την απέρριπτε, ρίχνοντας και τα σχετικά καρφιά προς την Κοτζιά. Μεταξύ αυτών και ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος δήλωσε ότι ο κ. Δούκας είναι εκτός γραμμής, ενώ σε αυτή τη λογική κινήθηκαν η Μιλένα Αποστολάκη, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κ.α. Οι πάντες επικαλέστηκαν την γραμμή της αυτονομίας που αποφασίστηκε στο συνέδριο, χωρίς να μπορούν με την ίδια άνεση να υπερασπιστούν και τον στόχο της πρωτιάς που έχει θέσει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πάντως αυτό που φαίνεται να έχει μεγάλη ανάγκη το ΠΑΣΟΚ είναι η λειτουργία ενός περίφημου κέντρου που θα καθορίζει τις θέσεις του κόμματος και θα διαμορφώνει την ατζέντα. Ένα οποιοδήποτε σχόλιο, όχι σε κάποιο αναγνωρισμένο μέσο ενημέρωσης, αλλά ακόμα και στα social media, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Όπως για παράδειγμα συνέβη με τα σενάρια που γράφτηκαν για το ενδεχόμενο διαγραφής του κ. Δούκα, τα οποία ουδέποτε συζητήθηκαν ή πέρασαν από το μυαλό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ισχύει και με την ονοματολογία για μεταγραφές. Χθες «έπαιζε» το σενάριο της συνεργασίας με το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, το οποίο τελικά το ΠΑΣΟΚ δεν μπήκε καν στον κόπο να διαψεύσει, αντιθέτως το έκανε η στενή συνεργάτρια του προέδρου των Δημοκρατών, Ραλλία Χρηστίδου.

Έως και το όνομα του Μάριου Σαλμά, πρώην υπουργού της ΝΔ, έχει κάνει το γύρο των συζητήσεων για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ασφαλείς πληροφορίες ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας έχει κλείσει με το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα προαναφερθέντα δείχνουν ότι εσχάτως η Χαριλάου Τρικούπη αδυνατεί να περάσει προς τα έξω αυτά που θέλει, γεγονός που κατά πληροφορίες έχει προβληματίσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέγεται πως αναζητά τρόπους αλλά και πρόσωπα για να ενισχύσει το επιτελείο του. Πάντως, ανεξάρτητα από τα fake news που κυκλοφόρησαν, το θέμα της διεύρυνσης είναι στο τραπέζι, με τον Κώστα Σκανδαλίδη να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και να πραγματοποιεί συνεδρίαση της επιτροπής που ηγείται στη συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με πήγες της Χαριλάου Τρικούπη θα ανακοινωθούν και νέα ονόματα, ανάμεσα σε αυτά και πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει με κάθε τρόπο να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ακόμα ελκυστικός προορισμός για πρόσωπα που είναι ανέστια, πολλά εκ των οποίων έχουν εισπράξει απαγορευτικό από την Αμαλίας.