«Αν ο υψηλός πληθωρισμός οφειλόταν κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που «πέφτουν στην οικονομία», τότε οι χώρες με μεγαλύτερη πραγματική απορρόφηση θα έπρεπε να εμφανίζουν και υψηλότερο πληθωρισμό» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Βολές κατά του Παύλου Μαρινάκη, εξαπολύει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις οτυ περί πληθωρισμού.

«Μετά τις επιστολές στις Βρυξέλλες για τις πολυεθνικές, τη «θλίψη» και την «οργή» για την ακρίβεια, ήρθε και η ομολογία της αποτυχίας. Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τα απανωτά ρεκόρ του πληθωρισμού στη χώρα μας στη μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ακόμα πως «μόνο που δεν είναι δημόσιος σχολιαστής αλλά Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε στρατηγικά να αυξηθεί αυτή η εξάρτηση.

Είναι ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέλεξε οι φορολογούμενοι να πληρώσουν 1,5 δισ. για τη σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα της ΔΕΗ, την «Πτολεμαΐδα V», που σήμερα μετατρέπουν σε μονάδα φυσικού αερίου.

»Όσο, δε, για το επιχείρημα του κ. Μαρινάκη για τη συσχέτιση πληθωρισμού- Ταμείου Ανάκαμψης: Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να συγχέει τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με τους πόρους που έχουν περάσει πραγματικά στην οικονομία. Η είσπραξη πόρων από το Ταμείο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τα χρήματα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά και τροφοδοτούν τη ζήτηση. Η Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την πραγματική αξιοποίηση των πόρων».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμα πως «αν ο υψηλός πληθωρισμός οφειλόταν κυρίως στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που «πέφτουν στην οικονομία», τότε οι χώρες με μεγαλύτερη πραγματική απορρόφηση θα έπρεπε να εμφανίζουν και υψηλότερο πληθωρισμό. Τέτοια συσχέτιση δεν υπάρχει».

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Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ καταλήγει αναφέροντας πως «η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη».