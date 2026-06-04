Η απόφαση του Αρείου Πάγου για δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, τερματίζει μια καταχρηστική πρακτική που οδηγούσε σε απόγνωση χιλιάδες πολίτες, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Άρειου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών, έχασαν τη ρύθμιση χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε περιττά δικαστικά έξοδα, καλεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «σήμερα δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για την εφαρμογή των αποφάσεων του ν.3868/2010. Από το δημοσιευμένο τμήμα του διατακτικού προκύπτει ότι η Ολομέλεια αποφάσισε πως ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου όπως παράνομα τον υπολόγιζαν τράπεζες και funds».

Ο Κώστας Τσουκαλάς συνεχίζει λέγοντας πως «η απόφαση τερματίζει μια καταχρηστική πρακτική που οδηγούσε σε απόγνωση χιλιάδες δανειολήπτες και συχνά σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών και απένταξη τους από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τον παράνομο υπολογισμό και είχε καλέσει την κυβέρνηση να παρέμβει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα επιβεβαιώνοντας πως λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των funds και όχι των δανειοληπτών».

Στην ανακοίνωσή του καταλήγει καλώντας «την κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης». Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για υπομονή, σημειώνει χαρακτηριστικά.