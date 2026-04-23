Στην εκταμίευση ποσού ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν της θετικής αξιολόγησης του διπλού αιτήματος που είχε καταθέσει η χώρα τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη νέα αυτή χρηματοδότηση, το συνολικό ποσό που έχει λάβει η Ελλάδα ανέρχεται πλέον στα 24,6 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Το αίτημα περιλάμβανε την έβδομη δόση επιχορηγήσεων και την έκτη δόση δανείων, με την εκταμίευση να συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων και μεταρρυθμίσεων. Συνολικά, υλοποιήθηκαν 22 ορόσημα για τις επιχορηγήσεις, που αφορούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Στον τομέα της υγείας ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες ανακαινίσεις σε εννέα νοσοκομεία, ενώ προχώρησαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε 15 Κέντρα Υγείας, στα οποία δημιουργήθηκαν και μονάδες για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων. Παράλληλα, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, επεκτάθηκε το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για περισσότερους από 1.500 πολίτες με αναπηρία, ενώ εκδόθηκαν 847.000 προπληρωμένες κάρτες για δικαιούχους επιδομάτων.

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με την αναβάθμιση των ΚΕΠ σε 269 δήμους μέσω νέου εξοπλισμού, την ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ και την απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων. Στον ενεργειακό τομέα προωθήθηκαν μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τη διαχείριση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Όσον αφορά το σκέλος των δανείων, το έκτο αίτημα πληρωμής συνδέθηκε με τέσσερα βασικά ορόσημα, μεταξύ των οποίων η υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων δανείων ύψους 9,8 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις, η ενίσχυση του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» με 500 εκατ. ευρώ, καθώς και η διάθεση επιπλέον πόρων για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδυτικών σχημάτων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι η εκταμίευση αποτελεί απόδειξη της συστηματικής προσπάθειας για την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων έως την καταληκτική προθεσμία του προγράμματος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη σημείωσε ότι η πρόοδος του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» βασίζεται στη λειτουργική ικανότητα των δημόσιων φορέων, ενώ ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης έκανε λόγο για συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, με την Ελλάδα να έχει ήδη εξασφαλίσει πάνω από τα δύο τρίτα των διαθέσιμων πόρων.