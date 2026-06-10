Όσο καλύτερα αξιολογείς τα δεδομένα για έναν αγώνα και καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζεις, τόσο μειώνεις το ρίσκο των αποφάσεών σου.

Το τι θα παίξεις είναι από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα στο στοίχημα. Πολλοί παίκτες ανοίγουν μια πλατφόρμα, ρίχνουν μια ματιά στα παιχνίδια και προσπαθούν γρήγορα να βρουν μια επιλογή για να ποντάρουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση βασίζεται στο ένστικτο ή σε κάτι που φαίνεται εύκολο, όπως ένα φαβορί ή μια χαμηλή απόδοση. Μήπως όμως θα έπρεπε πρώτα να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες, ώστε να υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας;

Οι αποδόσεις δεν είναι απλά αριθμοί

Αν παίζεις στοίχημα, θα έχεις αναρωτηθεί πολλές φορές μέσα σου «τι να παίξω σήμερα», κοιτώντας πρώτα ενδεχομένως τις αποδόσεις. Οι αποδόσεις όμως δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά δείχνουν πιθανότητες και το πώς βλέπει η αγορά ένα ματς.

Μια χαμηλή απόδοση δεν σημαίνει ότι ένα σημείο είναι σίγουρο. Σημαίνει απλά ότι θεωρείται πιο πιθανό να επαληθευτεί. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόδοση είναι το να έχει αξία. Αν πληρώνει δηλαδή σωστά σε σχέση με το ρίσκο που παίρνεις.

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι όταν ένας παίκτης βλέπει ένα φαβορί στο 1,20 και το παίζει χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί το έχει ως «σίγουρο». Η συγκεκριμένη όμως απόδοση εκφράζει ότι η ομάδα έχει πιθανότητα να κερδίσει περίπου 83,33%. Αν η πραγματική πιθανότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, τότε η επιλογή δεν έχει value, όσο σίγουρη κι αν φαίνεται.

Οι απουσίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Οι απουσίες παικτών είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία πριν από έναν αγώνα και συχνά παραβλέπονται από τους παίκτες στοιχήματος. Ένας τραυματισμός ή μια τιμωρία μπορεί να αλλάξει τη συνολική απόδοση μιας ομάδας, ακόμη κι αν στα χαρτιά φαίνεται φαβορί.

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Ανάλογα με τον παίκτη που λείπει, η επίδραση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική για μια ομάδα. Είναι διαφορετικό να να λείπει ένας βασικός παίκτης που επηρεάζει άμεσα το παιχνίδι και άλλο ένας που συμμετέχει λιγότερο. Για παράδειγμα, η απουσία του Ελ Κααμπί από τον Ολυμπιακό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες για γκολ, κάτι που επηρεάζει επιλογές όπως το over, αλλά και τη συνολική πιθανότητα. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε 1,20 κόντρα στον Ατρόμητο, με τη συγκεκριμένη απουσία δεν προσφέρει αξία, αφού η πιθανότητα μειώνεται.

Για αυτό χρειάζεται πάντα επιβεβαίωση της πληροφορίας πριν το ποντάρισμα, ώστε να μην βασίζεσαι σε παλιά ή ελλιπή δεδομένα. Οι σελίδες με προγνωστικά στοιχήματος προσπαθούν να υπολογίζουν εγκαίρως τέτοιες αλλαγές στις συνθέσεις των ομάδων, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για έναν αγώνα.

Το κίνητρο είναι ο πιο υποτιμημένος παράγοντας

Το κίνητρο είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πριν από ένα ποντάρισμα, αλλά συχνά δεν αξιολογείται σωστά. Δεν έχει σημασία μόνο ποια ομάδα είναι καλύτερη, αλλά ποια ομάδα έχει πραγματικό λόγο να πάρει το αποτέλεσμα. Η βαθμολογική ανάγκη παίζει ίσως το μεγαλύτερο ρόλο. Μια ομάδα που κυνηγά τον τίτλο ή παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία, προσεγγίζει το παιχνίδι διαφορετικά.

Αντίθετα, μια ομάδα που δεν έχει στόχους μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο πολλούς αναπληρωματικούς παίκτες ή να εμφανιστεί πιο αδιάφορη μέσα στο γήπεδο. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου φαβορί χωρίς κίνητρο δεν αποδίδουν, ενώ αντίπαλοι με ανάγκη παίρνουν αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περσινή αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ. Παρά την τεράστια ποιοτική διαφορά και τις στοιχηματικές αποδόσεις που έχριζαν τον ΠΑΟΚ ακλόνητο φαβορί, οι Βοιωτοί, παίζοντας για την παραμονή τους στην κατηγορία, κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη με 1-0.

Η κίνηση των αποδόσεων

Η κίνηση των αποδόσεων δείχνει πώς «διαβάζεται» ένα παιχνίδι από την αγορά. Όταν μια απόδοση πέφτει, συνήθως κάτι έχει αλλάξει. Μπορεί να παίχτηκαν πολλά πονταρίσματα ή να προέκυψαν νέα δεδομένα που κάνουν το συγκεκριμένο σενάριο πιο πιθανό. Όταν ανεβαίνει, σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σε αυτό παίζουν ρόλο και τα χρήματα που πέφτουν σε κάθε επιλογή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο πιο γρήγορα προσαρμόζεται η απόδοση για να ισορροπήσει η κατάσταση. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε πτώση είναι ευκαιρία. Για παράδειγμα, αν ανακοινωθεί ότι λείπει βασικός παίκτης και δεις άμεση πτώση στην απόδοση, υπάρχει λόγος πίσω από την κίνηση. Αν όμως μπεις αφού έχει ήδη πέσει αρκετά, το πιθανότερο είναι ότι η αξία έχει ήδη φύγει.

Συνδυαστική σκέψη, όχι μεμονωμένα στοιχεία

Κανένας παράγοντας δεν λειτουργεί μόνος του στο στοίχημα. Μια επιλογή δεν γίνεται σωστή επειδή έχει καλή απόδοση ή επειδή λείπει ένας παίκτης. Η ουσία βρίσκεται στο πώς συνδυάζονται όλα τα δεδομένα μεταξύ τους. Η σωστή απόφαση προκύπτει στην ουσία από τον συνδυασμό αποδόσεων με τις απουσίες παικτών, το κίνητρο για κάθε ομάδα, την εικόνας της αγοράς και ενδεχομένως και άλλων έκτακτων παραγόντων. Αυτός είναι και ο λόγος που το στοίχημα απαιτεί μια ολόκληρη διαδικασία και όχι βιαστικές επιλογές που βασίζονται μόνο σε μια πρώτη εικόνα.

Πώς παίρνεις πιο σωστές αποφάσεις στο στοίχημα;

Το ερώτημα «τι να παίξω σήμερα» δεν έχει μία συγκεκριμένη απάντηση. Δεν υπάρχει μια στάνταρ στρατηγική που να ισχύει για όλους τους αγώνες. Αυτό που διαφέρει σε έναν παίκτη που θα ρίξει ένα στοίχημα μια στο τόσο «μήπως και…», με έναν πιο συνειδητοποιημένο παίκτη, είναι η ανάλυση πριν το ποντάρισμα. Όσο καλύτερα αξιολογείς τα δεδομένα για έναν αγώνα και καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζεις, τόσο μειώνεις το ρίσκο των αποφάσεών σου.