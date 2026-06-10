Μπορεί το ταξίδι να είναι απρόβλεπτο, αλλά η κράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν χρειάζεται να είναι.

Η Ferryscanner παρουσιάζει τη νέα καλοκαιρινή της καμπάνια, με κεντρικό μήνυμα «Εμείς σκανάρουμε. Εσύ το ζεις.». Η καμπάνια αποτελεί συνέχεια της περσινής επικοινωνίας της εταιρείας και υπενθυμίζει με παιχνιδιάρικο τρόπο πώς η Ferryscanner κάνει την αναζήτηση και κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων πιο εύκολη, γρήγορη και χωρίς άγχος, δίνοντας στους ταξιδιώτες περισσότερο χρόνο να απολαύσουν το ταξίδι τους.

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι γεμάτο απρόβλεπτες αλλά απόλυτα γνώριμες στιγμές. Μπορεί να ξεχαστείς λίγο παραπάνω στον ήλιο, να βρεθείς δίπλα στους πιο εκδηλωτικούς συνεπιβάτες του πλοίου ή να ζήσεις μικρές «ανατροπές» που τελικά γίνονται οι καλύτερες ιστορίες των διακοπών.

Σε αυτό ακριβώς βασίζεται η δημιουργική ιδέα της καμπάνιας: Μπορεί το ταξίδι να είναι απρόβλεπτο, αλλά η κράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν χρειάζεται να είναι. Η Ferryscanner μπορεί να μη σου βρει σκιά στην παραλία ή να σου διαλέξει τους τέλειους συνεπιβάτες, αλλά μπορεί να αναλάβει το «σκανάρισμα» όλων των διαθέσιμων επιλογών, ώστε να ασχοληθείς μόνο με όσα πραγματικά μετράνε.

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Το concept ζωντανεύει μέσα από δύο χιουμοριστικά τηλεοπτικά και digital films, εμπνευσμένα από στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Στο πρώτο, ένας λουόμενος ανακαλύπτει με τον δύσκολο τρόπο ότι ο ήλιος στην Ελλάδα δεν αστειεύεται, ενώ στο δεύτερο, μια οικογένεια στο λιμάνι δοκιμάζει την υπομονή της δίπλα σε ιδιαίτερα θορυβώδεις συνεπιβάτες. Με χιούμορ, ρεαλισμό και έντονη καλοκαιρινή διάθεση, τα δύο films υπενθυμίζουν ότι οι διακοπές μπορεί να είναι χαοτικές αλλά αυτό είναι και μέρος της γοητείας τους.

Μέσα από την πλατφόρμα της Ferryscanner, οι ταξιδιώτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν εύκολα δρομολόγια, ακτοπλοϊκές εταιρείες και τιμές, βρίσκοντας γρήγορα την επιλογή που ταιριάζει στο budget και στο ταξιδιωτικό τους πλάνο.

Η καμπάνια βρίσκεται ήδη σε τηλεόραση, YouTube και στο Μετρό Αθηνών, φέρνοντας το «Εμείς σκανάρουμε. Εσύ το ζεις.» ακόμα πιο κοντά σε κάθε καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας ανέλαβε η 4WiseMonkeys, ενώ την παραγωγή των τηλεοπτικών και digital films υλοποίησε η ΦΑΪΝΛΑΪΝ Creative Media.

Τα δύο σποτ της καμπάνιας είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Spot 1 | Ο λουόμενος

Spot 2 | Οι συνεπιβάτες στο λιμάνι