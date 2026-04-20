Στις 21 Απριλίου, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, η ταινία «Aldeas» υπό την επίβλεψη του Μάρτιν Σκορσέζε θα προβληθεί λίγα μόλις βήματα από το μέρος όπου έζησε και όπου τελείωσε η ζωή του, στο Βατικανό.

Το «Aldeas, το Τελικό Όνειρο του Πάπα Φραγκίσκου», είναι ένα πολιτιστικό πρότζεκτ υπό την επίβλεψη του Μάρτιν Σκορσέζε, και η παγκόσμια πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την πρώτη επέτειο του θανάτου του εκλιπόντος Ποντίφικα.

Γυρισμένο σε Ιταλία, Ινδονησία, Γκάμπια και πόλη του Βατικανού, το η ταινία παρουσιάζει την τελευταία, αδημοσίευτη μαρτυρία του Πάπα Φραγκίσκου στην οθόνη, η οποία καταγράφηκε λίγο πριν τον θάνατό του. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την υπόθεση των κοινοτήτων που ενώνονται για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες μέσω του κινηματογράφου και περιλαμβάνει ένα τμήμα στο οποίο ο Σκορσέζε επιστρέφει στο χωριό του παππού του στη Σικελία, όπου βοηθά τους νέους της περιοχής να γυρίσουν μια δική τους ταινία.

Το «Aldeas» θα παρουσιαστεί σε μια κλειστή προβολή στο Βατικανό, που διοργανώνεται από το Scholas Occurrentes, το παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα που ίδρυσε ο πάπας Φραγκίσκος. Ο Σκορσέζε συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παπικής του θητείας. Το 2024, ο σκηνοθέτης του χάρισε ένα φωτογραφικό λεύκωμα για την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του «Οι Φύλακες του Λουλουδιού».

Ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός παρευρέθηκαν επίσης στο συνέδριο Παγκόσμιας Αισθητικής της Καθολικής Φαντασίας του Ποντίφικα το 2023, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν τη σχέση της Ρωμαιοκαθολικής πίστης με την τέχνη. Ο πάπας Φραγκίσκος εμπιστεύτηκε την επίβλεψη του Aldeas στον Σκορσέζε, ένα έργο που συνδυάζει τα κοινά τους οράματα για την τέχνη, την πνευματικότητα και την ανθρωπότητα.

Ο Ποντίφικας το είχε περιγράψει ως «ένα εξαιρετικά ποιητικό και βαθιά μεταμορφωτικό έργο, επειδή φτάνει στην ίδια τη ρίζα της ανθρώπινης ζωής: την κοινωνικότητά μας, τις συγκρούσεις μας και την ίδια την ουσία του ταξιδιού της ζωής».

Μιλώντας ένα χρόνο μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, ο Σκορσέζε ανέφερε: «Ο πάπας Φραγκίσκος κατάλαβε ότι ο κινηματογράφος θα έπαιζε θεμελιώδη ρόλο στο να γίνει η κουλτούρα της συνάντησης πραγματικότητα». «Αυτή η ταινία είναι ένας φόρος τιμής στον Άγιο Πατέρα», πρόσθεσε. «Τιμάει τη μνήμη του ενσαρκώνοντας το πνεύμα της διακονίας του και το όνειρό του να δημιουργήσει μια όλο και πιο ανθρώπινη κουλτούρα. Σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα όνειρο, αλλά μια αναγκαιότητα».

Η ταινία είναι παραγωγή της Aldeas Scholas Films σε συνεργασία με την Sikelia Productions και την Massive Owl Productions. Οι σκηνοθέτες Clare Tavernor και Johnny Shipley, μαζί με την παραγωγό Amy Foster, ηγούνται της δημιουργικής ομάδας ενώ στην ταινία συνέβαλαν οι καταξιωμένοι κινηματογραφιστές Ellen Kuras και Salvatore Totino.

Το project περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με ομιλίες με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες από ποικίλα πολιτιστικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Babou Ceesay, της ηθοποιού Happy Salma και του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Τζουζέπε Τορνατόρε, που εκπροσωπούν την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, αντίστοιχα.

Με πληροφορίες του Variety/Deadeline