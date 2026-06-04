Πενήντα χρόνια μετά, ο Βιμ Βέντερς παραδέχεται ότι ήταν Λάθος Κίνηση η γυμνόστηθη σκηνής της ανήλικης -τότε- Ναστάσια Κίνσκι και αποσύρει την ταινία του 1975 από παντού.

Ο Bιμ Βέντερς ανακοίνωσε ότι αποσύρει την ταινία του, The Wrong Move (Λάθος Κίνηση) από την κυκλοφορία, για τον λόγο ότι περιλαμβάνει γυμνόστηθη σκηνή της Ναστάζια Κίνσκι, η οποία ήταν μόλις 13 ετών όταν γυρίστηκε η ταινία το 1974.

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός ζητούσε επί χρόνια από τον Γερμανό σκηνοθέτη να κόψει την επίμαχη σκηνή, κάτι που τελικά εκείνος αποφάσισε να κάνει 51 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία της ταινίας

«Αν και δεν ήξερα πολλά στην ηλικία των 13, μπορούσα ήδη να καταλάβω ότι δεν ήταν σωστό», ανέφερε πρόσφατα η Κίνσκι στην γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. «Αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία, αυτός ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε», τονίζει.

Τώρα, ο 80χρονος Βέντερς αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα συνέβησαν πριν από πέντε δεκαετίες, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή του: «Αναγνωρίζω ότι η Ναστάζια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευτεί καλύτερα τότε. Γι' αυτό, σου ζητώ δημόσια, Ναστάζια, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς αν και αλλά».

Στην ίδια ανακοίνωση ενημερώνει ότι η ταινία The Wrong Move έχει αποσυρθεί από «Όλες τις τρέχουσες μορφές διανομής και προβολής. Οι συνεργάτες streaming, οι τηλεοπτικοί σταθμοί και οι συνεργάτες διανομής θα λάβουν οδηγίες να σταματήσουν την δημόσια πρόσβαση της ταινίας».

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Η ταινία The Wrong Move είναι η δεύτερη στην «τριλογία των road movie ταινιών» του Βέντερς που περιλαμβάνει επίσης το Alice in the Cities (1974) και τους Kings of the Road (1976), που διαδραματίζονται όλα στη Δυτική Γερμανία.

Θυμίζουμε ότι στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου, όπου έλαβε το βραβείο για τη συνολική του προσφορά, ο Βέντερς είπε ότι η ηθοποιός ήταν κάποια «που θαύμαζα βαθιά, και το κάνω ακόμα» και παραδέχτηκε ότι δεν θα γύριζε τη συγκεκριμένη σκηνή σήμερα. «Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον 29χρονο νεαρό άνδρα που ήμουν τότε, πριν από 50 χρόνια, που έκανε μια ταινία της εποχής του· θέλοντας, με κάποιο τρόπο, να συλλάβει το πνεύμα της εποχής», εξήγησε.

Η 65χρονη σήμερα Κίνσκι, συνεργάστηκε με τον Βέντερς σε δύο ακόμα ταινίες, το Paris, Texas του 1984 και το Faraway, So Close! (1993).