Στην εισαγωγή μιας νέας εργαλειοθήκης για την ελληνική οικονομία στοχεύουν να προχωρήσουν η κυβέρνηση και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός νέου πακέτου μεταρρυθμίσεων, γνωστού ως «Πισσαρίδης 2», το οποίο θα καθορίσει την οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας για την περίοδο 2028–2034.

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη συνεργασία ως ένα «σημαντικό κοινό έργο», στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΟΟΣΑ αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τρόπο για τη χάραξη πολιτικών με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Όπως σημείωσε, η νέα πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της Έκθεσης Πισσαρίδη, η οποία –όπως ανέφερε– υλοποιείται ήδη σε ποσοστό 83%, είτε πλήρως είτε εν μέρει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει σαφή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η μετάβαση από τα ελλείμματα σε πρωτογενή πλεονάσματα αποτελεί αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας παραμένει κρίσιμη πρόκληση για την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, παρά τον οικονομικό δυναμισμό, η διάχυση της καινοτομίας και της τεχνολογίας δεν είναι ακόμη επαρκώς αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η επόμενη φάση μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, πέρα από την αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις που στηρίχθηκαν, μεταξύ άλλων, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η νέα στρατηγική της κυβέρνησης επιδιώκει να συνδυάσει την ανάπτυξη με τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, στην αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς και στη βελτίωση της χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων.

Αναφερόμενοι στις διεθνείς εξελίξεις, και ειδικότερα στις επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις τιμές ενέργειας και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κ. Κόρμαν εκτίμησε ότι, παρά τις ομοιότητες με κρίσεις του παρελθόντος, ο στασιμοπληθωρισμός δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, επισημαίνοντας ότι οι οικονομίες παραμένουν ανθεκτικές και οι πληθωριστικές πιέσεις ελεγχόμενες.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ανεπηρέαστη από τις διεθνείς αναταράξεις, ωστόσο η δημοσιονομική της θέση και η πρόοδος στη μείωση του χρέους συνιστούν σημαντικά «όπλα» για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, εφόσον απαιτηθεί.