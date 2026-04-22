«Οι δεσμοί μας γίνονται κάθε μέρα όλο και ισχυρότεροι» δήλωσε από το Οικονομικό φόρουμ των Δελφών η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το δικό της μήνυμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη ισχυρών ελληνο-αμερικανικών δεσμών, έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από το βήμα του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Οι δεσμοί μας γίνονται κάθε μέρα όλο και ισχυρότεροι, χάρη σε ανθρώπους που ενισχύουν τις οικονομίες μας με καινοτομία», υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι βοηθούν στην αναζωογόνηση του αμερικανικής ναυτιλίας.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, υπογράμμισε πως «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» ενώ δεν παρέλειψε, να μνημονεύσει τα ιδανικά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τα οποία, όπως είπε, έδωσαν ζωή και στο δικό της έθνος.

«Κινηθήκαμε γρήγορα και με έναν ξεκάθαρο σκοπό: να οδηγήσουμε τη διμερή συνεργασία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι εμπορικοί και επενδυτικοί δεσμοί είναι ισχυροί και θα συνεχίσουν να ισχυροποιούνται με τεράστια οφέλη για τα δύο σπουδαία έθνη», είπε μιλώντας για την μέχρι τώρα της θητεία ως πρέσβειρα των ΗΠΑ και επισήμανε αφενός τις συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες, αφετέρου στο στρατηγικό deal για την αποστολή αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. «Ένα μέλλον που η Ελλάδα θα είναι ενεργειακός προμηθευτής στην περιοχή, είναι πολύ πιο κοντά απ’ ότι νομίζετε», σημείωσε.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι η διμερής συνεργασία δεν αφορά μόνο την ενέργεια αλλά όπως υπενθύμισε, υπάρχει η συμφωνία για τα κρίσιμα μέταλλα, για την αναζήτηση νέων τεχνολογιών, για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και για την ασφάλεια. «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες συνεργάζονται, ενωμένοι με κοινές αξίες και με κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο στα όσα μπορούν να πετύχουν», τόνισε με νόημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δηλώσεις υπέρ και κατά Τραμπ

Μετά την τοποθέτηση της, ξεκίνησε μια συζήτηση υπό τον συντονισμό της Πόλα Ντομπριάνσκι, Αντιπροέδρου του Scowcroft Center for Strategy and Security στο Atlantic Council. Ο κ. Τζέιμς Μ. Λίντσεϊ, ανώτερος εταίρος για την Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ στο Council on Foreign Relations (CFR), παρατήρησε ότι η φύση της παγκόσμιας αρένας έχει αλλάξει. «Αν και ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή γεωπολιτικού ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή ουδέποτε αποδέχθηκε τα θεμέλια της τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Βέβαια, σ' αυτό τηρεί μια απολύτως συνεπή στάση, καθώς τα ίδια υποστήριζε και παλαιότερα, πριν εκλεγεί στο ανώτερο αξίωμα της χώρας. Και το επιχείρημά του ήταν σταθερά ότι η Αμερική βγαίνει χαμένη» τόνισε.

Ο επικεφαλής του Γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, Μάθιου Μπόιλ ανέφερε πως όλα όσα πράττει ο Ντόναλντ Τραμπ «μας προετοιμάζουν για τα επόμενα 250 χρόνια». Στο πλαίσιο του περσινού φόρουμ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο Μπόιλ, υπερασπίστηκε τον Τραμπ, λέγοντας ότι «θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία win-win». Και τρεις μήνες μετά, συνέχισε, φθάσαμε στη Σκωτία για να υπογράψουμε την εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ΕΕ δεν μπορεί να βασίζεται στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Ιβ Λετέρμ, ωστόσο, άσκησε κριτική στην αμερικανική εξωτερική πολιτική του τελευταίου έτους. Παρότι δήλωσε μεγάλος θαυμαστής των πεπραγμένων του έθνους τα τελευταία 100 -150 χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που έχει προσφερθεί στην Ευρώπη, επεσήμανε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασίζεται πλέον στις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε, δε, στις απειλές για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, κάνοντας λόγο για «προσβλητικά μηνύματα προς τους Ευρωπαίους».

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Τσαρλς Πάουελ, διευθυντής του Elcano Royal Institute στην Ισπανία, ο οποίος σημείωσε ότι η ελευθερία του λόγου απειλείται στις ΗΠΑ, γεγονός που τον λυπεί και τον ανησυχεί για το μέλλον. Επιπλέον κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έχει επανειλημμένως παρέμβει στην εσωτερική πολιτική της Ευρώπης. «Οι φίλοι και σύμμαχοι δεν παρεμβαίνουν ο ένας στην πολιτική του άλλου. Αυτά τα κάνουν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι», κατέληξε.