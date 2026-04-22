«Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», τόνισε ο Μητσοτάκης.

Η ΕΕ πρέπει να έχει ένα plan B, σε περίπτωση που επεκταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση, αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, στη συζήτηση που είχε με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. «Είδαμε τι συνέβη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε πόσο εξαρτημένοι ήμασταν από το ρωσικό φυσικό αέριο», σημείωσε.

«Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan B εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί. Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους», συμπλήρωσε.

Σε περίπτωση που παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, για σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έχουμε διαταραχές στον εφοδιασμό αργού πετρελαίου και προϊόντων, επεσήμανε ο πρωθυπουργός. «Θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, ελλείψεις σε λιπάσματα και πολύ πιθανό μια εκτίναξη του πληθωρισμού και σημαντική μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό θα επηρεάσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», συνέχισε.

«Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ιδέα ότι μια ανοικτή θαλάσσια οδός θα υπόκειται σε διόδια ή πληρωμές. Διαθέτουμε έναν τεράστιο εμπορικό στόλο. Αυτό θα δημιουργούσε ένα καταστροφικό προηγούμενο. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για μια διπλωματική λύση», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως είναι ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες χώρες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

«Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά παραμένει κατακερματισμένη. Δεν έχουμε ενιαία αγορά ενέργειας. Οι χώρες που παράγουν φθηνή ενέργεια δεν θέλουν απαραίτητα να τη μοιραστούν. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Παράλληλα, αν πρόκειται να εισάγουμε φυσικό αέριο, πρέπει να το κάνουμε από αξιόπιστους εταίρους. Στην Ελλάδα επενδύουμε στο να γίνουμε πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από τις ΗΠΑ, και να τροφοδοτούμε χώρες βόρεια μέσω του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε στην επένδυση στην πυρηνική ενέργεια και χαρακτήρισε λάθος την απόφαση της Γερμανίας να κλείσει την πυρηνική της βιομηχανία. «Πρέπει να αφήσουμε τις ιδεολογικές συζητήσεις και να γίνουμε ρεαλιστές. Η πυρηνική ενέργεια θα αποτελέσει μέρος της λύσης και πρέπει να αναπτύξουμε τη δική μας τεχνολογία, αντί να την εισάγουμε», τόνισε.

«Ναι» σε συμμετοχή σε πολυεθνική δύναμη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αν υπάρξει ανάγκη για μια πολυεθνική δύναμη για την επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός, θα ήμασταν ευτυχείς να συμμετάσχουμε.

«Το κάναμε στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ελλάδα ηγήθηκε επιχειρήσεων για την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών από επιθέσεις των Χούθι», δήλωσε και συμπλήρωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα.

«Παραμένω υποστηρικτής της διατλαντικής συνεργασίας. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Ο Λίβανος χρειάζεται βοήθεια. Αν νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε γεωπολιτικός παίκτης απλώς κάνοντας δηλώσεις από τις Βρυξέλλες, δεν θα φτάσουμε μακριά. Το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο και τη Λιβύη, όπου έχουμε ζωτικό συμφέρον σταθερότητας. Κάνουμε πρόοδο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική οντότητα: έχεις την Επιτροπή και 27 κράτη-μέλη. Αναπόφευκτα, κάποιες πρωτοβουλίες θα είναι «συνασπισμοί των προθύμων»», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως στο ζήτημα της Ουκρανίας στην Ευρώπη «σταθήκαμε ενωμένοι», αλλά «σε άλλες περιπτώσεις ίσως χρειαστούν πιο ευέλικτες λύσεις». «Είμαι χαρούμενος που επιλύουμε το ζήτημα του δανείου προς την Ουκρανία. Η Ελλάδα τη στήριξε, παρά τις ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία, γιατί πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Και θέλουμε μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης, όχι από θέση αδυναμίας», πρόσθεσε.

