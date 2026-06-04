Οι τελευταίες πληροφορίες για τη θέση του γραμματέα της ΝΔ.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι το όνομα που συζητιέται έντονα τις τελευταίες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα της ΝΔ, η οποία έχει μείνει «ορφανή» μετά την παραίτηση του Κ. Σκρέκα λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του νεαρού αναπληρωτή υπουργού βλέπει ενδεχόμενη λύση του γόρδιου δεσμού για τη θέση του ανθρώπου που θα οδηγήσει το κόμμα στις κάλπες, το αργότερο σε ένα χρόνο από σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι το Συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε, η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ δεν συνέρχεται, καθώς μέχρι σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε καταλήξει στην εισήγηση που θα έκανε για το πρόσωπο του Γραμματέα.