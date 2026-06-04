Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ως Ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Παράτολμοι κάτοικοι στο Ιράν ανάρτησαν σε δρόμο της πόλης αφίσα του Ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ με πληροφορίες πως αγνοείται.

Οι κάτοικοι στο Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης κόλλησαν σε κολόνα ειδοποίηση «αγνοούμενου» για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, καθώς ακόμα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ημέρα που δολοφονήθηκε ο πατέρας του, τότε Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 και ανέλαβε καθήκοντα.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει άφαντος από τη δημόσια σφαίρα για πάνω από 3 μήνες μετά τον τραυματισμό του στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του.

Κατά καιρούς του αποδίδονται από τα ιρανικά Μέσα ανακοινώσεις και δηλώσεις ενώ έχει υπάρξει μία ολόκληρη παραφιλολογία για το αν τραυματίστηκε σοβαρά ακόμα και αν ζει, μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και Ισραήλ.

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