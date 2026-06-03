Τι απάντησε για την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε πολύ καλά» και σημείωσε ότι θα μπορούσε να σημειωθεί πρόοδος ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να μην συμβεί», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, αλλά πρόσθεσε: «Θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Όταν ρωτήθηκε εάν παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία, λόγω των πληγμάτων, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Είπε πως υπήρχε «λόγος» πίσω από τις αμερικανικές επιθέσεις και ότι το Ιράν προχώρησε σε «αντίποινα». «Υπάρχει λόγος για τα πάντα, τους χτυπήσαμε αρκετά σκληρά προχθές και χθες το βράδυ», δήλωσε και πρόσθεσε πως «το κόψαμε εν τη γενέσει του», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Στην απορία δημοσιογράφου πώς μπορεί να υπάρχει κατάπαυση πυρός με επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε πως «σε εκείνο το μέρος του κόσμου, εκεχειρία είναι όταν χτυπάς κάποιον με πιο μετριοπαθή τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και επέμεινε ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης και θα το καταστρέψουν.

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Σύμφωνα με τον Τραμπ «θεωρητικά είναι πολύ κοντά» οι υπογραφές. Σε άλλο σημείο υπογράμμισε πως «αμέσως μόλις υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και γρήγορα».

Ακόμα, τόνισε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν άλλες 2-3 εβδομάδες και «απλά να τους εξαφανίσουμε όλους». «Θα προτιμούσα να μην το κάνω αυτό. Είναι εύκολο (…) αλλά αν μπορούμε να έχουμε κάτι γραπτώς, που μπορεί να πετύχει το ίδιο χωρίς να σκοτωθούν όλοι, θα ήθελα να το κάνω».