Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε ευθέως όμως, αρκέστηκε να πει ότι δεν θα μπει σε λεπτομέρειες και υποβάθμισε κάθε υπόνοια ότι υπάρχει ρήξη με τον Τραμπ.

Με συνέντευξή του στο CNBC ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να υποβαθμίσει την είδηση για τον τσακωμό του με τον Τραμπ και απάντησε στα περί «οργισμένου τηλεφωνήματος».

«Μερικές φορές, όπως συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, έχουμε αυτές τις διαφωνίες στρατηγικής. Πάντα βρίσκουμε τρόπο να τις λύσουμε και το κάνουμε ως σπουδαίοι φίλοι. Μπορεί να διαφωνούμε το πρωί και να έχουμε μια κοινό έδαφος μέχρι το απόγευμα» απάντησε ο Ντεανιάχου όταν ρωτήθηκε τι έχει να πει για τις δηλώσεις Τραμπ που τον αποκάλεσε «τρελό».

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Αρνήθηκε ωστόσο ότι ο «φίλος» του όπως είπε Ντόναλντ Τραμπ τον έβρισε χυδαία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης και ότι ο Τραμπ είπε πως θα ήταν φυλακή αν δεν υπήρχε εκείνος (ο Τραμπ).

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν έδωσε ευθείες απαντήσεις. Αρκέστηκε να πει ότι δεν θα μπει σε λεπτομέρειες και υποβάθμισε κάθε υπόνοια ότι υπάρχει ρήξη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενώ μερικές φορές έχουν «διαφωνίες στρατηγικής, συμφωνούν στα κύρια ζητήματα» όπως είπε. Εξήγησε πως αυτά τα κύρια ζητήματα αφορούν μεταξύ άλλων την αποτροπή του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και την απειλή του Ισραήλ με το συγκεκριμένο θέμα.

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Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο Τραμπ είναι ο «σπουδαιότερος φίλος του Ισραήλ». Σημειώνεται εξάλλου, ότι ο Τραμπ ήταν αυτός που κατά την πρώτη του θητεία αναγνώρισε επίσημα το 2017 την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ ενώ στη συνέχεια, τον Μάιο του 2018, η πρεσβεία των ΗΠΑ μεταφέρθηκε από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Τον επόμενο χρόνο, το 2019, ο Τραμπ αναγνώρισε την αξίωση του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν, μια στρατηγική περιοχή που καταλήφθηκε από τη Συρία. Το 2020, η κυβέρνηση Τραμπ ομαλοποίησε τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

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Σε άλλο μέρος της συνέντευξής του ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι μιλάει με τον Αμερικανό πρόεδρο κάθε δύο μέρες και τόνισε ότι «έχουμε κοινούς στόχους... θέλουμε να τους πετύχουμε». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Για την υστεροφημία και το μέλλον του ο Νετανιάχου σημείωσε πως θα προτιμούσε να γράψουν για εκείνον ένα κακό άρθρο παρά μια θετική νεκρολογία» και επικαλέστηκε το παρελθόν των Εβραίων λέγοντας πως στους προηγούμενους αιώνες, ο εβραϊκός λαός «δυσφημιζόταν», με αποκορύφωμα το Ολοκαύτωμα.

«Εξακολουθούν να μας δυσφημούν. Αλλά όταν έρχονται να μας σφάξουν, εμείς αντεπιτιθέμεθα», είπε ο Νετανιάχου για την προσέγγισή του στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Επέμεινε ρητά και κατηγορηματικά πως «εάν χρειαστεί, θα υπάρξει πλήρης επιστροφή στη στρατιωτική δράση» ενώ για το εάν υπάρχει όντως κατάπαυση του πυρός με το Ιράν απάντησε πως «νομίζω ότι παίζεται ένα παιχνίδι τακτικής]. Για το ενδεχόμενο επιστροφής δε, από μέρους Τραμπ δήλωσε πως «είναι απόφαση ενός προέδρου, το Ισραήλ είναι έτοιμο και οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες».

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Πρόσθεσε πως το Ιράν πρέπει να το λάβει υπόψιν του αυτό. «Νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη ότι παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι σαφές ξεκαθάρισε.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν άφησε εκτός πυρών και τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Ο τρόπος με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξυπηρετούν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους είναι ντροπιαστικός», είπε ο Νετανιάχου. «Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν και να παραταχθούν με το σωστό που θα σώσει τον πολιτισμό μας από αυτούς τους βαρβάρους» είπε.

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Τόνισε πως «πολεμάμε για τους καλούς» εναντίον του Ιράν, το οποίο όπως είπε είναι υπαρξιακή απειλή τόσο για το Ισραήλ όσο και για τις ΗΠΑ. «Είμαστε αντιμέτωποι με έναν εχθρό που θέλει να καταστρέψει τη χώρα μας, που θέλει να καταστρέψει τη χώρα σας, που θέλει να καταστρέψει τις ελεύθερες δημοκρατίες παντού και να εξαπλώσει το τρομοκρατικό του είδος σε όλο τον κόσμο. Έτσι, όταν πολεμάμε το Ιράν και τους συμμάχους του, δεν διεξάγουμε μόνο τον πόλεμό μας, διεξάγουμε τον πόλεμό σας και, ειλικρινά, και τον πόλεμο της Ευρώπης», δήλωσε ο Νετανιάχου.

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Αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη Χεζπολάχ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «Δεν μπορείτε να αφήσετε αυτούς τους γενοκτόνους τρομοκράτες να καταλαμβάνουν αυτή τη φτωχή χώρα, τον Λίβανο, χρησιμοποιώντας την για να προσπαθήσουν να εισβάλουν στο Ισραήλ, όπως εισέβαλε η Χαμάς σε εμάς, δολοφονώντας τους άμαχούς μας, σκοτώνοντας τους άνδρες μας, βιάζοντας τις γυναίκες μας. Καμία χώρα δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο».

{https://x.com/clashreport/status/2062180350114119838}

{https://x.com/clashreport/status/2062179876606476585}

Με πληροφορίες του CNBC