Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν το πρωί στην καρδιά της πρωτεύουσας της Χιλής.

Συγκρούσεις ανάμεσα σε φοιτητές και δυνάμεις της αστυνομίας σημειώθηκαν στο Σαντιάγκο της Χιλής, στο πλαίσιο μαζικών διαδηλώσεων με αφορμή τις περικοπές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν δύο ημέρες αφού ο πρόεδρος Καστ ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη σύνταξη ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει τους δράστες επιθέσεων εναντίον αστυνομικών και υγειονομικών, καθώς και όσους καταδικάζονται για βανδαλισμούς μνημείων.

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Τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο μπορεί να στερηθούν ορισμένα προνόμια, όπως τη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση ή τη σύνταξή τους από το κράτος.

Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν το πρωί στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η αστυνομία ωστόσο τους εμπόδισε να πλησιάσουν το προεδρικό μέγαρο, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση. Οι διαδηλωτές απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες.

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Οι αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη ανακοίνωσεις. Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν τουλάχιστον δέκα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και μιας γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο.

«Σταματήστε τις περικοπές, αυτό δεν είναι λιτότητα, είναι κλοπή» και «Με τις περικοπές, το σύστημα υγείας δεν θα αντέξει μέχρι τον Αύγουστο», έγραφαν στα πανώ τους οι διαδηλωτές.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 60 ετών, εξελέγη πρόεδρος με την υπόσχεση ότι θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία. Μετά την ορκωμοσία του διέταξε τη μείωση κατά 3% στις δαπάνες όλων των υπουργείων.

«Αυτή είναι επίθεση εναντίον των φτωχών, επειδή εκείνοι εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές», είπε η Ρομίνα Κουέβας, μια εκπαιδευτικός 47 ετών.

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