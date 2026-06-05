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Τη νύχτα... μέρα έκαναν οι οπαδοί της MC Alger.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους της πρωταθλήτριας ομάδας στο ποδόσφαιρο είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο οι φίλαθλοι της MC Alger το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

Η MC Alger στέφθηκε πρωταθλήτρια Αλγερίας για 10η φορά στην ιστορία της και οι φίλαθλοί της προχώρησαν σε ένα ανεπανάληπτο pyro-show με χιλιάδες καπνογόνα και φωτοβολίδες.

Η ομάδα από το Αλγέρι, την πρωεύουσα της αφρικάνικης χώρας παρέμεινε στην κορυφή και οι οπαδοί της μετέτρεψαν την πόλη σε γήπεδο.

Δείτε βίντεο

{https://x.com/PolymarketSport/status/2062890944416932207}

{https://x.com/MickyJnr__/status/2062683204222353788}

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{https://x.com/algatedz/status/2062713452808880610}

{https://x.com/MickyJnr__/status/2062679793280139501}