Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους της πρωταθλήτριας ομάδας στο ποδόσφαιρο είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο οι φίλαθλοι της MC Alger το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.
Η MC Alger στέφθηκε πρωταθλήτρια Αλγερίας για 10η φορά στην ιστορία της και οι φίλαθλοί της προχώρησαν σε ένα ανεπανάληπτο pyro-show με χιλιάδες καπνογόνα και φωτοβολίδες.
Η ομάδα από το Αλγέρι, την πρωεύουσα της αφρικάνικης χώρας παρέμεινε στην κορυφή και οι οπαδοί της μετέτρεψαν την πόλη σε γήπεδο.
Δείτε βίντεο
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