Τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στη Δυτική Σαχάρα προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

Σε μία κίνηση η οποία αναμένεται να συζητηθεί προχώρησε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «FiSahara», καθώς οι διοργανωτές του κάλεσαν σε μποϊκοτάζ της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο λόγος πίσω από το κάλεσμα αυτό είναι ότι μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Σαχάρα, μίας διαφιλονικούμενης περιοχής ανάμεσα στο Μαρόκο και την Αλγερία.

Η Δυτική Σαχάρα, πρώην ισπανική αποικία μέχρι το 1975, θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ. Μια σύγκρουση εδώ και 50 χρόνια έχει φέρει αντιμέτωπο το Μαρόκο με τους αυτονομιστές του Μετώπου Πολισάριο, που υποστηρίζονται από την Αλγερία.

Το Μαρόκο θεωρεί την περιφέρεια της Δυτικής Σαχάρας αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς του.

{https://x.com/FiSahara/status/2073009458502893729}

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«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara Μαρία Κάριον, σε ανακοίνωσή της.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα, σε ανακοίνωσή του, προέτρεψε «το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την πόλη Ντάχλα ως μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων».

Πέρυσι, το FiSahara είχε ήδη πιέσει τον Νόλαν να μην χρησιμοποιήσει υλικό που γυρίστηκε στη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας

Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος παρήγαγε ένα ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα το 2012, δήλωσε ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν «να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού των Σαχράουι».

Το FiSahara, που πραγματοποιείται ετησίως σε καταυλισμούς προσφύγων των Σαχράουι στην Αλγερία, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Διοργανώνει προβολές ταινιών και πολιτιστικά εργαστήρια και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα.