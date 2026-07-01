H Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.

H Universal μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν (στις 17/07), δίνοντας στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας.



Το βίντεο που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές και προκλήσεις της επικής ιστορίας, ενώ προσφέρει επίσης μια νέα ματιά στο all star καστ.



Στη νέα υπερπαραγωγή του Νόλαν, πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, μαζί με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Τομ Χόλαντ, Άν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόγκο (σε διπλό ρόλο) και πολλούς άλλους.

Δύο περίπου εβδομάδες πριν την πρεμιέρα, στην Ελλάδα η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιουλίου, το τρέιλερ μας προσφέρει εντυπωσιακές σκηνές, τοπία κατεστραμμένα από μάχες και σφοδρές συγκρούσεις, καθώς ο Οδυσσέας ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι που θα διαρκέσει 10 χρόνια μέχρι να φτάσει στο σπίτι του στην Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Ο ήρωας ανυπομονεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του Πηνελόπη (την οποία υποδύεται η Άν Χάθαγουεϊ), και να αποκαταστήσει την τάξη στο βασίλειό του, το οποίο βρίσκεται υπό πολιορκία από μια ορδή αδίστακτων μνηστήρων που προσπαθούν να διεκδικήσουν τον άδειο θρόνο.



Το τρέιλερ μάς δίνει επίσης μία καλύτερη ματιά στον Αντίνοο του Πάτινσον, τον πανούργο ηγέτη των μνηστήρων που διεκδικούν το χέρι της Πηνελόπης, καθώς ο Οδυσσέας προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη. Σε ένα απόσπασμα, ο Αντίνοος λέει κοροϊδευτικά στον γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο (Χόλαντ), «Λαχταράς έναν πατέρα που δεν γνώρισες ποτέ». Το βίντεο κορυφώνεται με τη δραματική δήλωση του Οδυσσέα «Αψηφώ τους θεούς», καθώς προσπαθεί να διεισδύσει στο ίδιο του το παλάτι για να πάρει πίσω το στέμμα του.

{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=M-aDo3_BUbi5tAE2}



Σημειώνεται ότι στην καμπάνια προώθησης της ταινίας, η Universal έχει σκόπιμα αποκρύψει ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ιστορίας που διαδραματίζεται σε όλο τον κόσμο, για να διασφαλίσει ότι αρκετές από τις εκπλήξεις θα παραμείνουν μυστικές μέχρι την παγκόσμια κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.