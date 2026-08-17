Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στην άτρακτο ενώ μία ακόμα σορός εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο, επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος οτυ νησιού.

Τρία άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Σίφνου, Εμμανουήλ Φουτουλάκη, μετά τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

Ο αντιδήμαρχος του νησιού επιβεβαίωσε ότι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα στην άτρακτο του ελικοπτέρου ενώ μία ακόμα σορός εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά από το σημείο της συντριβής.

«Εγώ δέχτηκε ένα τηλέφωνο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα το ελικόπτερο γιατί όσοι ήταν στην περιοχή είπαν ότι έκανε ένα παράξενο, πολύ δυνατό θόρυβο όπως αυτόν που κάνουν τα στρατιωτικά. Και μετά από λίγο έπεσε και πήρε φωτιά και οι 3 επιβαίνοντες που ήταν μέσα τους βρήκαμε απανθρακωμένους, Οι δύο είναι μέσα στην άτρακτο μία άμορφη μάζα και ο άλλος είναι λίγο πιο πέρα ο τρίτος. Είμαι σοκαρισμένος, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Όταν πήγα αντίκρισα το ένα πτώμα απανθρακωμένο λίγο πιο πέρα ανάσκελα και τα άλλα μία άμορφη μάζα με το ελικόπτερο. Σύμφωνα με περιγραφές των κατοίκων, η συντριβή οφείλεται σε μηχανική βλάβη. Το ελικοδρόμιο λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές» τόνισε ο αντιδήμαρχος της Σίφνου.

«Έγινε μία γρήγορη επέμβαση και αποφύγαμε να επεκταθεί η φωτιά» πρόσθεσε.

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Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, το ελικόπτερο ήταν αεροταξί της εταιρείας Bellavia, είχε φύγει από πεδίο με προορισμό τη Σίφνο και συνετρίβη λίγο πριν την προσγείωσή του.

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«Το ελικόπτερο είχε δώσει εκτιμώμενο χρόνο προσγείωσης αλλά δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Δεν ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι, ξεκίνησε η αναζήτησή του και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό που διαβάσαμε όλοι» τόνισε. Όπως εξήγησε τα ελικόπτερα δεν παρακολουθούνται μέσω ραντάρ και γι αυτό ο τρόπος «που εμείς οι ελεγκτές γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδρομή είναι η αναφορά του ίδιου του χειριστή είτε μέσω συχνότητας είτε μέσω του τηλεφώνου. Εφόσον κάποιος δεν μας έχει ενημερώσει, οφείλουμε να το αναζητήσουμε».

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Πώς έγινε η συντριβή του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Στο σημείο μετέβη ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε νεότερη ενημέρωσή της η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν κάποιοι σοροί» από την συντριβή χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό.

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Στο σημείο της συντριβής ήδη μετέβησαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

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Αμέσως μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η συντριβή του ελικοπτέρου έγινε κοντά σε σπίτια χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί στους ενοίκους, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

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Το σημείο της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο

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