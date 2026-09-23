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Οι δύο πιλότοι εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν τη συντριβή, έχουν τραυματιστεί.

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος της RAF συνετρίβη κοντά σε αεροπορική βάση και οι δύο πιλότοι έχουν τραυματιστεί, καθώς πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο νησί Άνγκλσι, το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στη RAF Valley, εκπαιδευτική βάση για τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας.

Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν πριν από τη συντριβή και έχουν τραυματιστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως φέρουν ελαφρά τραύματα.

Καρέ- καρέ η συντριβή του αεροσκάφους

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να καταγράφει καρέ- καρέ τη συντριβή του αεροσκάφους. Στα πλάνα φαίνεται η εκτίναξη των δύο πιλότων και έπειτα από δευτερόλεπτα το αεροσκάφος πέφτει κάθετα στο έδαφος. Ακολουθεί έκρηξη και σχηματίζεται μια πύρινη σφαίρα, καθώς το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2102753173098438724}

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Άλλο βίντεο φέρεται να καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά τη συντριβή του αεροσκάφους.

{https://x.com/clashreport/status/2102739768593256784}

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς. Ωστόσο, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

{https://x.com/SkyNews/status/2102748601193480682}

Εκπρόσωπος της Βασιλικής Αεροπορίας δήλωσε πως πρόκειται για περιστατικό με αεροσκάφος T2 Hawk, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley. «Έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια επί του παρόντος», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Independent