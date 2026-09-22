Μετά την κακοκαιρία θα έχουμε και θεαματική πτώση των θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να φτάνει κοντά στο μηδέν – η πρόγνωση της Ζιακοπούλου.

Η προέλαση της κακοκαιρίας θα συνεχιστεί μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τον καιρό να κινείται σε φθινοπωρινό ρυθμό με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου, «Ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Είναι ένα σύστημα δυναμικό που συνοδεύεται από την πτώση περισσότερων από 26.000 κεραυνών. Έχει πέσει αρκετό νερό στην Κύμη, για κάποιες ώρες ακόμα αναμένουμε ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. Η πρόσκαιρη εξασθένιση που θα επέλθει αργά το απόγευμα θα ακολουθηθεί από επιδείνωση των φαινομένων μετά τα μετάνυχτα με διάρκεια μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Στον κλοιό έντονων φαινομένων την Τετάρτη θα βρεθούν Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Κρήτη. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα βρεθούν σε αποδρομή».

«Βουτιά» του υδράργυρου με θερμοκρασίες στο μηδέν

Αίσθηση προκαλεί η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου για την Πέμπτη, που ναι μεν θα είναι ηλιόλουστη, αλλά θα επικρατήσει κρύο έντονο νωρίς το πρωί και το βράδυ σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «η μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα είναι 26 βαθμοί, αλλά σε ορισμένες περιοχές θα πέσουμε θερμοκρασιακά οριακά στο μηδέν». Σύμφωνα με την πρόγνωσή της, σε Φλώρινα, Κοζάνη και Καρπενήσι το θερμόμετρο θα δείξει 2 με 3 βαθμούς. Από Παρασκευή θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία.

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