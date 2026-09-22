Η Κιμ Κίλιαν μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για την περιπέτεια με την υγεία της και τον καρκίνο.

Η Κιμ Κίλιαν, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου και μέσω της συζήτησης, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της και τη μάχη με τον καρκίνο, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Η ίδια, νόσησε από τον καρκίνο του μαστού, και αποφάσισε να μοιραστεί με τον κόσμο την εμπειρία της αφού είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες θεραπείες:

«Αποφάσισα να το μοιραστών με τον κόσμο όταν τελείωσα με τις θεραπείες. Το σκεφτόμουν πολύ γιατί πάντα μου άρεσε η επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήθελα να κάνω ανάρτηση όσο περνούσα αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ήθελα να κανείς να στεναχωρηθεί ή λύπηση. Θέλησα να το μοιραστώ όταν αισθάνθηκα ότι πάω προς τη θετική κατεύθυνση».

Πώς έγινε η διάγνωση του καρκίνου – Όσα περιέγραψε η Κιμ Κίλιαν

Στην συνέχεια της συζήτησης, η Κιμ Κίλιαν μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψε ότι νοσεί από τον καρκίνο του μαστού: «Έγινε με έναν πολύ περίεργο τρόπο και αισθάνομαι πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία μου. Είχα καρκίνο στο μαστό, πήγα για κάτι τελείως διαφορετικό στο γιατρό και βγήκα από μία διάγνωση από το χειρουργείο. Έγινε με περίεργο τρόπο, που πλέον είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό. Το σώμα μας μάς μιλάει. Εμένα, το σώμα μου μού μίλησε με όλους τους τρόπου που είχε να με προειδοποιήσει…».

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«Ήταν σε αρχικό στάδιο, αλλά ήταν επιθετικός ο καρκίνος», πρόσθεσε η Κιμ Κίλιαν.

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Παράλληλα, η ίδια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για την κατάσταση της υγείας της στις δύο κόρες της: «Όταν έμαθα ότι υπάρχει αυτή η διάγνωση το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα το πω στα παιδιά μου. Επειδή έχει νοσήσει και η μητέρα μου ήξερα ακριβώς πώς είναι. Αυτό δεν μου το έκανε πιο εύκολο γιατί είναι πιο δύσκολο γι’ αυτούς που είναι δίπλα σου… Δεν ξεχνάς τον φόβο της απώλειας. Δεν φοβήθηκα για εμένα, φοβήθηκα ότι δεν έχω ολοκληρώσει κάποια πράγματα για τα παιδιά».

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«Την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ»

Εμφανώς συγκινημένη η Κιμ Κίλιαν αναφέρθηκε στη στιγμή που χρειάστηκε να ξυρίσει τα μαλλιά της λόγω των θεραπειών. Όπως εξήγησε ήταν μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ:

«Αντέχεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και ψυχολογικά, αλλά και αντέχεται και ξεχνιέται. Δεν πίστεψα ότι δεν θα τα καταφέρω. Αυτό ψυχολογικά με βοήθησε. Είναι μία διαδικασία που μπαίνεις μαχήτρια αλλά οι συνθήκες και όλα αυτά που περνάς, δεν σε βοηθάνε. Όταν μου είπαν ότι θα χάσω τα μαλλιά μου, δεν ένιωσα ότι με ενοχλεί. Βέβαια, την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ, αλλά τα μαλλιά ξαναβγαίνουν και αρχίζεις και ξανά γνωρίζεις τον εαυτό σου στον καθρέπτη… Περνάς από τον καθρέπτη και λες ότι είμαι εγώ, αλλά δεν είμαι εγώ. Βλέπεις έναν άλλον άνθρωπος. Σε σοκάρει, αλλά ξεπερνιέται…».

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