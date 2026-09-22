Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Αιγύπτου, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Στο Κάιρο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου είχε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, στρατηγό Ashraf Salem Zaher, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για εγκάρδια συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, σε συνέχεια της ήδη στενής αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Καΐρου.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενές σχέσεις σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας, με τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και κοινές δραστηριότητες. Ο Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη συνάντηση, υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Αιγύπτου, καθώς και της ενίσχυσης της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

{https://x.com/nikosdendias/status/2102393084977758708?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}