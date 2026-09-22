Τι ανέφερε ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ για τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στο Κάιρο στο πλαίσιο της τριμερής συνάντησης των υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

«Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Του παρουσίασα την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Τον συνεχάρην για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση ‘Μέδουσα’», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Νίκος Δένδιας.

{https://x.com/nikosdendias/status/2102314024150953997}