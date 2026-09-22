Δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο πριν τραπεί σε φυγή.

Ένας 15χρονος συνελήφθη αφού τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς έξω από λύκειο στην Τουρκία.

Το περιστατικό συνέβη στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο «İnci Üzmez» στη δυτική επαρχία Μανίσα και αποτελεί φέτος την τρίτη επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τουρκία.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του υποπτου έχουν επίσης προσαχθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της χώρας, Ακίν Γκιουρλέκ.

Βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να περπατά σε άδειους δρόμους με μια καραμπίνα. Είναι ντυμένος με καθημερινά ρούχα και φαίνεται ατάραχος. Βιντεοληπτικό υλικό παρουσιάζει, στη συνέχεια, τον φερόμενο ως ύποπτο, που είναι μαθητής στο σχολείο, να τρέχει μακριά από τη σκηνή του εγκλήματος κρατώντας ακόμα το όπλο στο χέρι.

Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, ο έφηβος απαιτείται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου πριν συλληφθεί και επίσημα, ενώ για την ώρα το κίνητρο πίσω από την επίθεση δεν έχει γίνει σαφές.