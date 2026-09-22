Η μάρτυρας επιμένει πως ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν σε άλλο ραντεβού με ασθενή, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο.

Η 28χρονη γραμματέας στο ιατρείο του Κολωνακίου η οποία έχει καταθέσει ήδη δύο φορές προανακριτικά, κλήθηκε εκ νέου από τον ανακριτή για να εξεταστεί ως μάρτυρας μετά τη σωρεία αντιφάσεων που έχουν εντοπιστεί για όσα έγιναν στο μοιραίο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου

Η μάρτυρας που είχε δώσει τις δύο καταθέσεις, μετά από αίτημα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, φέρεται να κινείται στην ίδια ακριβώς γραμμή, όπως και προανακριτικά.

Τι υποστηρίζει η γραμματέας για το ραντεβού με τον Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη γραμματέας υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε καθυστερημένα στο ραντεβού του, εκείνη την ημέρα, στις 15:30 και μπήκε στο γραφείο της ιατρού όπου έμεινε για 45 λεπτά.

Περίπου την ίδια ώρα κι ενώ ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 15:30 ήρθε άλλος ασθενής του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο κατηγορούμενος γιατρός είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ, όταν πήγε στο ιατρείο ο άλλος ασθενής.

«Μέχρι τις 16:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβη σε συνταγογράφηση εξετάσεων», φέρεται να ισχυρίζεται η 28χρονη, επικαλούμενη και το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, σύμφωνα με το οποίο, το παραπεμπτικό δόθηκε στις 16:06. Κατά τη μάρτυρα επίσης, «είναι εντολή γιατρών να διαγράφονται τα ραντεβού».

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Ο 32ος τακτικός ανακριτής αναμένεται πάντως να καλέσει σε κατάθεση και τις άλλες υπαλλήλους του ιατρείου, για να διακριβώσει τις ακριβείς ώρες αλλά και το τι ακριβώς έγινε, μετά τις αντικρουόμενες μαρτυρικές καταθέσεις.

Η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο ο 58χρονος, ζητώντας από τον ανακριτή να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».