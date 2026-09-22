Η on air απάντηση της δημοσιογράφου.

Τη δική της θέση σχετικά με δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει επισκεφθεί την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια η Ανθή Βούλγαρη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και έδωσε τη δική της απάντηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έχει επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο.

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