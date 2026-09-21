Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις διαδικασίες ελέγχου του συγκεκριμένου ιατρείου και υποστήριξε ότι η Ιωάννα Γάκα παραβίασε τη νομοθεσία σε σχέση με τη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου είχε απευθυνθεί και ο Γιώργος Μαζωνάκης, σημειώθηκε μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή της «Νίκης» Τάσου Οικονομόπουλου.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις διαδικασίες ελέγχου του συγκεκριμένου ιατρείου και υποστήριξε ότι η Ιωάννα Γάκα παραβίασε τη νομοθεσία σε σχέση με τη χρήση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε, εν γνώσει της, τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, σύμφωνα με τα πρακτικά της συζήτησης.

Και συνεχίζοντας ανέφερε ότι «Όταν έγιναν οι έλεγχοι, και προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε και μια υπάλληλός της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση, έκρυβαν το μηχάνημα, για να μην το καταλάβει ο έλεγχος».

Ο βουλευτής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος έθεσε στον υπουργό Υγείας το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Όπως είπε ο βουλευτής, με τον νόμο για το επιτελικό κράτος το 2019 καταργήθηκε το Σώμα των «ράμπο» της υγείας και πέρασε στην Αρχή Διαφάνειας. Συνεπεία αυτού από τους 2000 ελέγχους που γίνονταν και εκδόθηκαν περί τα 700 πορίσματα, οι έλεγχοι περιορίστηκαν στους 80 περίπου και αυτοί διενεργήθηκαν κατόπιν καταγγελιών. Ο κ. Οικονομόπουλος επισήμανε ότι ενώ το 2022 η Ελλάδα προσυπέγραψε την Συνθήκη MEDICRIME, σήμερα είναι από τα λίγα κράτη της Ευρώπης που δεν την έχει κυρώσει. Η Συνθήκη, σημείωσε ο κ. Οικονομόπουλος, θα έπρεπε να οδηγήσει σε τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, με πρόβλεψη αυστηρότατων ποινών και δεν είναι κατανοητό γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Ο βουλευτής της «Νίκης» αναφέρθηκε στο Συνέδριο που έγινε το 2023, στο οποίο ήταν και ομιλήτρια η γιατρός που είναι σήμερα προφυλακισμένη για τον θάνατο του Μαζωνάκη. Όπως είπε, η κ. Γάκα ήταν ομιλήτρια παρουσία δύο υπουργών, του τότε υπουργού Υγείας και του τότε υπουργού Τουρισμού, του προέδρου του ΙΣΑ και του κ. Σκάλκου συμβούλου του Πρωθυπουργού και όλοι υποστήριξαν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες να γίνονται πράξεις ιατρικές που απαγορεύεται να λαμβάνουν χώρα εκτός δομών που δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η δε κ. Γάκα είχε τότε πει ότι έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνεπώς δεν μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε καταγγελία, γιατί «υπήρχε γνώση δύο αρμοδίων υπουργών, από το 2023», είπε ο κ. Οικονομόπουλος.

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«Έγιναν τραγικές καταστάσεις εκεί πέρα μέσα. Ακόμα και παράνομη μέθη χορηγήθηκε σε αυτόν τον φουκαρά τον Μαζωνάκη τον δυστυχισμένο άνθρωπο, που θα ζούσε σήμερα, αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά. Βρέθηκε η γραμματέας να λέει ότι του χορήγησαν μέθη, χωρίς να παρίσταται αναισθησιολόγος. Θα πείτε δεν φταίτε εσείς για όλα αυτά; Το επιτελικό κράτος κατάργησε τους ράμπο υγείας. Και ήρθε ένα αναρμόδιο όργανο η Αρχή Διαφάνειας, η οποία δεν έκανε τη δουλειά της», είπε ο βουλευτής της «Νίκης» και κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, τους ομιλητές του Συνεδρίου αυτού, γιατί αποδεικνύεται ότι γνώριζαν πως «αυτή η κυρία είχε στο γραφείο της αυτό το όργανο». Κάλεσε, επίσης, τον υπουργό Υγείας να δώσει στοιχεία για τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, πόσοι έλεγχοι έγιναν μετά από καταγγελία και πόσοι αυτεπάγγελτοι και αν ενημερώθηκε η εισαγγελία.

«Δεν καταργήθηκαν οι ράμπο της Υγείας»

Απαντώντας ο υπουργός Υγείας είπε ότι η μεταφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έγινε το 2019, δηλαδή σε χρόνο που ο ίδιος δεν είχε την ευθύνη για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, καθώς έγινε υπουργός Υγείας τον Ιανουάριο του 2024. «'Αρα δεν έγινε επί των ημερών μου», είπε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης και επισήμανε ότι δεν καταργήθηκαν οι «ράμπο» της υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε σύσσωμο, με όλους τους ελεγκτές του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό έγινε γιατί κρίθηκε ότι το να είναι υπαγόμενοι σε μια ανεξάρτητη αρχή αντί να είναι υπαγόμενοι σε έναν υπουργό, θα τους καθιστούσε πιο λειτουργικούς και αντικειμενικούς.

Είναι απολύτως αναπόδεικτο το επιχείρημα ότι οι δύο γιατροί δεν πιάστηκαν, επειδή το ΣΕΥΠ έπαψε να είναι ξεχωριστό όργανο.

Ενώ σε σε σχέση με το συγκεκριμένο ιατρείο τόνισε ότι ο ΙΣΑ ήλεγξε στις εξής ημερομηνίες: στις 28.9.2013, στις 3.10.2018, στις 17.1.2024, στις 25.7. 2025, στις 9.9.2025, 17.9.2025, 5.9.2025, στις 23.7.2026 όταν η κ. Γάκα είχε στείλει γνωστοποίηση ότι εισήγαγε μηχάνημα και ο ΙΣΑ της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημα της διότι δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της ότι είναι συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και επρόκειτο να γίνει έλεγχος το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Γεωργιάδης: «Το μηχάνημα δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση»

Παράλληλα εξήγησε ότι όταν ένας γιατρός γνωστοποιεί ένα μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο έως ότου λάβει την έγκρισή του, δεν μπορεί να κάνει χρήση του. Η γνωστοποίηση δεν συνιστά άδεια λειτουργίας του μηχανήματος. «Κανονικά, η κ. Γάκα, αν ήταν σύννομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ. Δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε, εν γνώση της, τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν έγιναν οι έλεγχοι, και προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε και μια υπάλληλός της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένας είδηση, έκρυβαν το μηχάνημα, για να μην το καταλάβει ο έλεγχος».

Αναφορικά το συνέδριο του 2023 τόνισε ότι διοργανώθηκε από επιστημονική επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από τους πιο γνωστούς και έγκριτους καθηγητές ιατρικής της Ελλάδος. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΦ, επί ΠΑΣΟΚ. Αυτή η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή έχει την ευθύνη αυτών που καλούν. Το συνέδριο ήταν διαδικτυακό, ο κ. Πλεύρης, ο κ. Κικίλιας, ο κ. Πατούλης έκαναν μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό. Πόθεν συνάγεται ότι επειδή έστειλαν ένα βίντεο, είχαν και γνώση τι λέει κάνει σύνεδρος; Προφανώς δεν είχαν γνώση.

«Το κράτος δεν έχει συνέχεια; Το κράτος έχει ευθύνες», σχολίασε ο κ. Οικονομόπουλος και σημείωσε ότι από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα μένει αναπάντητη, από το υπουργείο Υγείας, ερώτησή του σχετικά με φαρμακείο στο Χαλάνδρι όπου βρέθηκαν 40.000 παράνομα σκευάσματα, εκ των οποίων τα 15.000 σκευάσματα είχαν διακινηθεί στο διαδίκτυο και που μάλιστα βρέθηκαν και πάμπολλες συνταγές της κ. Γάκα.

Ο κ. Οικονομόπουλος επεφύλασσε για το τέλος και ένα δηκτικό σχόλιο για τον κ. υπουργό. «Μιλάτε για ένα σύστημα ελέγχου που μεταθέτει την υποχρέωση του κράτους να ελέγχει στον ιδιώτη. Λες και όποιος πάει να φυτέψει μαλλί ή να κάνει botox, πηγαίνει πρώτα και συμβουλεύεται για το ιατρείο που θα πάει και τα φάρμακα που θα του χορηγήσουν, αν είναι νόμιμα ή παράνομα όλα αυτά. Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε άλλος νανογιλέκα, άλλος κηραλοιφές και διάφορα σκευάσματα».

«Το αν χορήγησε μέθη είναι θέμα των Αρχών»

«Το μηχάνημα που εισήγαγε η κ. Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ, ούτε στον ΙΣΑ. 'Αρα έχει κάνει παρανομία. Το αν χορήγησε μέθη, δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Εάν έδωσε μέθη, προφανώς και αυτό είναι παράνομο, σε ένα παθολογικό ιατρείο», είπε ο κ. Γεωργιάδης και σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία έγγραφη καταγγελία, ούτε στο υπουργείο Υγείας, ούτε στον ΙΣΑ, ούτε στην ΕΑΔ. Υπήρχε μια προφορική καταγγελία του κ. Ιατρού, η οποία προκάλεσε τον επόμενο έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο, είπε.

Σε σχέση με τα παράνομα σκευάσματα που κυκλοφορούν, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μόνο το 2026 πιάστηκαν τρία διαφορετικά μεγάλα κυκλώματα, στα οποία συμμετείχαν φαρμακεία, φαρμακοποιοί και γιατροί. «'Αρα και μια χαρά δρούσαμε και μια χαρά πιάναμε. Δυστυχώς υπάρχουν και απατεώνες. Τι να κάνουμε;», είπε και πρόσθεσε: «θέλετε να μου πείτε για τα νανογιλέκα. Γιατί δεν μου το λέτε ευθέως; Έχω εγώ ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα να απαντήσω σε ερώτημα και μου το θέτετε εμμέσως; Ποτέ δεν είχα πουλήσει νανογιλέκα, ως φαρμακευτικό προϊόν. Πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή. Αν ήθελε κάποιος να το πάρει, δικός του λογαριασμός. Δεν είναι δικός σας».