Την πρώτη δήλωσή της on camera έκανε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία μετά τον θάνατό του.

Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η Μαρία Μαζωνάκη δεν θέλησε να επεκταθεί στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια, επιλέγοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που έχει εκφράσει μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με το κοινό του, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία και η μνήμη του θα παραμείνουν ζωντανές.

«Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται, σε ευχαριστώ πολύ κοπέλα μου, να είσαι καλά. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha και τη Μαρία Βλάχου.

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«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τη Γιώτα Κηπουρού, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε με οργή για τον θάνατο του αδελφού της, κάνοντας λόγο για διαχρονική κακομεταχείρισή του.

«Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Πάτησα πάνω στην ανάγκη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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