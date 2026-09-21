Ο Νικολάς Φαραντούρης έδειξε για άλλη μία φορά τις ικανότητές του στο πιάνο.

Το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη (Μουσική/Στίχοι: Τερζής Νίκος / Φαλάρας Πάνος) «Ανήκω σε μένα» έπαιξε ο Νικόλας Φαραντούρης στο πιάνο, στην είσοδο του κτηρίου της ΕΡΤ, «αποχαιρετώντας» έτσι τον γνωστό τραγουδιστή που «έφυγε» από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Μπαίνω μέσα στο κτήριο της ΕΡΤ και ακούω σε όλο τον χώρο το τραγούδι του Μαζωνάκη «Ανήκω σε μένα» να το παίζει κάποιος σε πιάνο. Ποιος ήταν; Ο κ. Φαραντούρης», είπε αρχικά ο Άγγελος Συρίγος στον «αέρα» έχοντας δίπλα του τον ευρωβουλευτή.

«Ήταν παραγγελία», είπε αρχικά ο Νικόλας Φαραντούρης και συνέχισε: «Ο κ. Συρίγος γνωρίζει πολύ καλά από μουσική. Έχει και ο ίδιος μουσική παιδεία, αλλά και έχει μια σύζυγό εξαιρετική πιανίστα».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkr5lq7p42p?integrationId=40599y14juihe6ly}