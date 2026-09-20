Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το CDU φαίνεται πιθανό να καταγράψει το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα της ιστορίας του, με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen την Παρασκευή να το τοποθετεί μόλις στο 6%.

Οι Γερμανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή για δύο κρατιδιακές εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες φαίνεται πιθανό να ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον δοκιμαζόμενο καγκελάριο Μερτς, του οποίου το μέλλον αιωρείται μετά τον θρίαμβο της ακροδεξιάς σε άλλη περιφερειακή ψηφοφορία αυτόν τον μήνα.

Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ένα κυρίως αγροτικό κρατίδιο στην πρώην κομμουνιστική ανατολική Γερμανία, και στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο, ακολουθούν τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) πλησίασε το σπάνιο επίτευγμα της κατάκτησης αυτοδυναμίας.

Οι περιφερειακές εκλογές συνήθως δεν προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον εκτός Γερμανίας, αλλά η επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ - την οποία το κόμμα θεωρεί ως το πρώτο βήμα για τη νίκη στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029 - έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Mέσα σε μόλις μία δεκαετία, το κόμμα, το οποίο ζητά απελάσεις μεταναστών, αποκατάσταση των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία και έξοδο από το ευρώ, έχει μετασχηματιστεί από ένα περιθωριακό ευρωσκεπτικιστικό κίνημα στο δημοφιλέστερο κόμμα της χώρας.

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Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τον Μερτς

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι αμφίβολο να επαναλάβει τη νίκη της Σαξονίας-Άνχαλτ σε οποιαδήποτε από τις δύο ψηφοφορίες της Κυριακής. Ωστόσο, αναμένεται και στις δύο να υπογραμμιστεί η τεράστια πρόοδος που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια και να εγερθούν νέα ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική του λεγόμενου «τείχους προστασίας» (Brandmauer), βάσει της οποίας τα υπόλοιπα κόμματα αρνούνται να συνάψουν συμφωνίες συνασπισμού μαζί της.

Για τον Μερτς, του οποίου τα ποσοστά δημοφιλίας έχουν κατρακυλήσει έως και το 14% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το αποτέλεσμα αποτελεί το πιο πρόσφατο πλήγμα σε μια σειρά χτυπημάτων που έχουν προκαλέσει αυξανόμενες αμφιβολίες στο ίδιο του το κόμμα, τη συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), για το αν μπορεί να συνεχίσει να ηγείται.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το CDU φαίνεται πιθανό να καταγράψει το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα της ιστορίας του, με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen την Παρασκευή να το τοποθετεί μόλις στο 6%, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο να μην ξεπεράσει το ελάχιστο όριο για την είσοδο στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Οι φοροελαφρύνσεις σε φυσικό αερίο και ντίζελ δεν μπορούν να σώσουν τον Μερτς

Έχοντας εκλεγεί πέρυσι με την υπόσχεση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων για την επαναφορά της στάσιμης γερμανικής οικονομίας στην ανάπτυξη, ο Μερτς δυσκολεύεται να κερδίσει τους σκεπτικιστές ψηφοφόρους με τις μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, το φορολογικό και τη φροντίδα υγείας, αλλά και με μια σειρά από γκάφες και επικοινωνιακά ατοπήματα.

Τουλάχιστον προς το παρόν, ηγετικά στελέχη του CDU έχουν συσπειρωθεί γύρω του, γνωρίζοντας ότι η αντικατάσταση του καγκελαρίου - η οποία σε κάθε περίπτωση θα ήταν δύσκολη βάσει του Συντάγματος - θα άφηνε οποιονδήποτε διάδοχο αντιμέτωπο με τα ίδια βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Όμως η απογοήτευση από την κυβέρνησή του έχει επιβαρύνει τις προεκλογικές εκστρατείες τόσο στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία όσο και στο Βερολίνο, όπου οι ψηφοφόροι έχουν εστιάσει σε ζητήματα όπως το εκτοξευόμενο κόστος ενέργειας και στέγασης.

Οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων, που γίνονται εντονότατα αισθητές σε ένα κρατίδιο όπως το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου πολλοί βασίζονται στα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, έχουν ασκήσει πιέσεις στον Μερτς να συμφωνήσει σε μέτρα ελάφρυνσης με τους κυβερνητικούς εταίρους του, τους Σοσιαλδημοκράτες.

Την Παρασκευή, παρουσίασε ένα πακέτο ελαφρύνσεων που περιλάμβανε φορολογικές περικοπές στο φυσικό αέριο και το ντίζελ.

Η Αριστερά διεκδικεί το Βερολίνο

Στο αγροτικό κρατίδιο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ψαλίδα να κλείνει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) επικέντρωσε την εκστρατεία του γύρω από τη δημοφιλή πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέσιγκ. Η δημοσκόπηση της Wahlen την Παρασκευή έδειξε το SPD να περνά οριακά μπροστά από το AfD για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Η δημοσκόπηση έδωσε στο SPD 37%, στην AfD 36%, στο αριστερό κόμμα Die Linke 9% και στους οικολόγους Πράσινους 5%, ακριβώς στο όριο εισόδου στο κοινοβούλιο. Και τα δύο αυτά κόμματα θα αποτελούσαν δυνητικούς εταίρους συνασπισμού για τη Σβέσιγκ.

Στο Βερολίνο, η δημοσκόπηση της Wahlen έδειξε το αριστερό κόμμα Die Linke να περνά μπροστά από το CDU, απειλώντας τη συντηρητική κυριαρχία στη δημαρχία, σε μια προεκλογική εκστρατεία που έχει εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στην προσιτή στέγαση. Ωστόσο, ακόμη και στο φιλελεύθερο Βερολίνο, η AfD σημείωσε ισχυρά κέρδη, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση.

Η τελευταία δημοσκόπηση φέρνει το Die Linke στο 22%, το CDU στο 20%, τους Πράσινους στο 15% και το SPD στο 12%. Η AfD βρίσκεται στο 18%, ενώ το BSW - το μόνο κόμμα που δήλωσε ότι ενδέχεται να συμφωνήσει να συνεργαστεί με την AfD - βρίσκεται μόλις κάτω από το κοινοβουλευτικό όριο, στο 4%.

Πηγή: Reuters