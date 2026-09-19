Ο πάγος στην κατάψυξη μπορεί να οφείλεται σε μπλοκαρισμένους αεραγωγούς ή και φθαρμένο λάστιχο.

Το να ανοίγετε την κατάψυξη και να βρίσκετε τα τρόφιμα καλυμμένα από ένα παχύ στρώμα πάγου είναι ένα αρκετά συνηθισμένο και ιδιαίτερα εκνευριστικό πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσσώρευση πάγου οφείλεται σε απλά καθημερινά ζητήματα, όπως μπλοκαρισμένοι αεραγωγοί, λανθασμένη τοποθέτηση των τροφίμων ή ένα φθαρμένο λάστιχο στην πόρτα, από το οποίο εισέρχεται στο εσωτερικό ζεστός και υγρός αέρας από την κουζίνα.

Πριν αρχίσετε να ξύνετε τον πάγο ή καλέσετε τεχνικό, μπορείτε συνήθως να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας μέσα σε λίγα λεπτά. Αρκεί να εντοπίσετε την αιτία που προκαλεί τη δημιουργία πάγου, να τη διορθώσετε και να ακολουθήσετε ορισμένα απλά βήματα ώστε να μην επιστρέψει.

Γιατί δημιουργείται πάγος στην κατάψυξη

Ο πάγος σχηματίζεται όταν ο ζεστός και γεμάτος υγρασία αέρας του χώρου έρχεται σε επαφή με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της συσκευής. Μόλις η υγρασία φτάσει στα παγωμένα τοιχώματα ή στους αεραγωγούς, μετατρέπεται αμέσως σε κρυστάλλους πάγου.

Η υπερβολική ποσότητα τροφίμων στην κατάψυξη ή η τοποθέτηση συσκευασιών πολύ κοντά στους πίσω αεραγωγούς μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία του κρύου αέρα. Έτσι δημιουργούνται σημεία όπου η υγρασία συγκεντρώνεται και παγώνει.

Πάγο μπορεί να προκαλέσει και η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στην κατάψυξη. Οι υδρατμοί που απελευθερώνονται από το ζεστό φαγητό παγώνουν σχεδόν αμέσως, δημιουργώντας ένα στρώμα πάγου γύρω από τα τρόφιμα και τις επιφάνειες.

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Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας

Ένα βρώμικο, σκισμένο ή παραμορφωμένο λάστιχο στην πόρτα μπορεί να επιτρέπει στον αέρα του χώρου να εισέρχεται συνεχώς στην κατάψυξη. Ακόμη και ένα μικρό κενό στην πόρτα, που μπορεί να προκληθεί από ένα υπερβολικά γεμάτο συρτάρι ή ακόμη και από ένα κομμάτι πάγου, είναι αρκετό για να καλύψει το εσωτερικό με ένα λευκό στρώμα πάχνης μέσα σε λίγες ώρες.

Το πρόβλημα με τη βουλωμένη αποχέτευση απόψυξης

Οι σύγχρονες καταψύξεις No Frost πραγματοποιούν αυτόματα αρκετές φορές την ημέρα έναν κύκλο απόψυξης, κατά τον οποίο θερμαίνονται οι κρυμμένες εξατμιστικές επιφάνειες ώστε να λιώσει ο πάγος που έχει σχηματιστεί.

Το νερό που προκύπτει από το λιώσιμο του πάγου οδηγείται μέσα από μια μικρή οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος της κατάψυξης και στη συνέχεια περνά από έναν σωλήνα σε ένα δοχείο συλλογής κάτω από τη συσκευή, όπου εξατμίζεται με ασφάλεια.

Αν όμως η οπή ή ο σωλήνας αποστράγγισης φράξει από υπολείμματα τροφών ή πάγο, το νερό δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Αντίθετα, συσσωρεύεται στο εσωτερικό της κατάψυξης, απλώνεται στο κάτω μέρος και παγώνει ξανά κατά τον επόμενο κύκλο ψύξης, δημιουργώντας ένα παχύ και συμπαγές στρώμα πάγου.

Συνεπώς, πριν καταφύγετε σε δραστικές λύσεις, αξίζει να ελέγξετε τους αεραγωγούς, το λάστιχο της πόρτας και την οπή αποστράγγισης. Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτία του προβλήματος είναι απλή και μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς την παρέμβαση τεχνικού.