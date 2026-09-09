Η Mijia ενισχύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας στο όραμα της Xiaomi για μια πιο απλή, διαισθητική και ολοκληρωμένη εμπειρία έξυπνης διαβίωσης.

Η Xiaomi ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Mijia στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας τη γκάμα των μεγάλων οικιακών συσκευών της με πέντε νέα μοντέλα που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, έξυπνες λειτουργίες και σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο ακολουθεί την ανανεωμένη παρουσία της Mijia στην IFA 2026 και εντάσσεται στη συνεχή ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home» της Xiaomi, το οποίο συνδέει προσωπικές συσκευές, προϊόντα έξυπνου σπιτιού και αυτοκίνητα. Με περισσότερα από 2.000 προϊόντα σε πάνω από 130 κατηγορίες, η Xiaomi διευρύνει μέσα από τη Mijia το οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού της, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία στο σύγχρονο σπίτι.

Στην Ελλάδα, η γκάμα των μεγάλων οικιακών συσκευών Mijia διευρύνεται με τα Mijia Front Load Washer 7kg, Mijia Front Load Washer 8kg, Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg και Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L.

Έξυπνη φροντίδα ρούχων για κάθε ανάγκη

Τα Mijia Front Load Washer 7kg και Mijia Front Load Washer 8kg προσφέρουν κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και 30% χαμηλότερη αντίστοιχα από το ελάχιστο όριο της ενεργειακής κλάσης A.¹ ² Παράλληλα, διαθέτουν λειτουργία Hygiene που αξιοποιεί ατμό υψηλής θερμοκρασίας και ζεστό νερό για την εξουδετέρωση έως και του 99,99% των βακτηρίων,³ περισσότερα από 30 προγράμματα πλύσης⁴ και δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης, παύσης και παρακολούθησης του κύκλου μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για όσους αναζητούν μία ολοκληρωμένη λύση πλύσης και στεγνώματος, τα Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg και Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg προσφέρουν κατανάλωση ενέργειας κατά 30% χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο της ενεργειακής κλάσης A κατά την πλύση.⁵ ⁶ Το Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg διαθέτει χωρητικότητα 8kg για πλύση και 6kg για στέγνωμα, Quick Wash 15 λεπτών για μικρά φορτία 1-2kg⁷ και One-Touch wash and dry, ενώ το Smart Dry Control, η τεχνολογία 3D airflow και οι αισθητήρες υψηλής ακρίβειας συμβάλλουν στην αποφυγή του υπερβολικού στεγνώματος. Αντίστοιχα, το Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, με χωρητικότητα πλύσης 10kg και στεγνώματος 7kg, προσθέτει Smart Wash 32 λεπτών για μικρά φορτία 1-2kg,⁸ Quick Wash 12 λεπτών⁹ και Dual Auto Dosing για αυτόματη δοσολογία απορρυπαντικού και μαλακτικού.¹⁰ Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν επιπλέον έξυπνη διαχείριση μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, για μεγαλύτερη ευκολία και έλεγχο στην καθημερινή χρήση.

Μεγάλη χωρητικότητα και έξυπνη διαχείριση τροφίμων

Το Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L προσθέτει μία ακόμη επιλογή στην ήδη υπάρχουσα γκάμα ψυγείων Mijia στην Ελλάδα, με συνολική χωρητικότητα 621 λίτρων, εκ των οποίων 385 λίτρα στη συντήρηση και 236 λίτρα στην κατάψυξη,¹¹ καθώς και 18 διαφορετικούς χώρους αποθήκευσης. Η τεχνολογία surround airflow εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης, ενώ το dual inverter συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αθόρυβη λειτουργία.

Παράλληλα, η τεχνολογία Ag⁺ Fresh εφαρμόζεται τόσο στη συντήρηση όσο και στην ψύξη, συμβάλλοντας στον περιορισμό των οσμών και των βακτηρίων.¹² Η διαχείριση της συσκευής μπορεί να γίνει μέσω του εξωτερικού LED touch panel ή απομακρυσμένα από την εφαρμογή Xiaomi Home, ενώ υποστηρίζεται και φωνητικός έλεγχος μέσω Amazon Alexa και Google Assistant.¹³

Μέσα από έξυπνες και συνδεδεμένες λύσεις για το σπίτι, η Mijia ενισχύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, συμβάλλοντας στο όραμα της Xiaomi για μια πιο απλή, διαισθητική και ολοκληρωμένη εμπειρία έξυπνης διαβίωσης.

Διάθεση

Τα νέα προϊόντα Mijia είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi και διανέμονται από την Info Quest Technologies, στις ακόλουθες προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης:

Mijia Front Load Washer 7kg: €349,00 (Early Bird τιμή €299 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026)

€349,00 (Early Bird τιμή €299 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026) Mijia Front Load Washer 8kg: €448,99 (Early Bird τιμή €399 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026)

€448,99 (Early Bird τιμή €399 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026) Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg: €579,01 (Early Bird τιμή €499 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026)

€579,01 (Early Bird τιμή €499 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026) Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg: €749,00 (Early Bird τιμή €629 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026)

€749,00 (Early Bird τιμή €629 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026) Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L: €879,00 (Early Bird τιμή €749 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026)

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.