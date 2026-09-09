Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα από τις αρχές αναφέρουν ότι από τον εκτροχιασμό του τρένου στην Πολωνία, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.

Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στην Πολωνία μετά από σύγκρουση με φορτηγό - μπετονιέρα σε διασταύρωση.

Από τη σύγκρουση τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν ενώ οι 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό. Μεταξύ των σοβαρά τραυματιών είναι ο μηχανοδηγός του τρένου και ο οδηγός της μπετονιέρας.

Η σύγκρουση έγινε όταν η μπετονιέρα πέρασε από τη διασταύρωση αμέσως μετά το τρένο, με αποτέλεσμα το βαγόνι της μηχανής του τρένου και έξι ακόμα βαγόνια να εκτροχιαστούν από τις ράγες, όπως φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες. Στο τρένο επέβαιναν περίπου 95 με 120 άτομα.

{https://x.com/Poland_Based/status/2097644193623511061}

{https://x.com/visegrad24/status/2097663387899424824}

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Το δυστύχημα έγινε στην περιοχή Mazowieckie στην κεντρική Πολωνία. Η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικού δικτύου της Πολωνίας, PKP Intercity δήλωσε πως το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:25 το πρωί. Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Lublin στο Szczecin.

Η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ των Wolanow και Przysucha ανεστάλη μετά το δυστύχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες.

{https://x.com/Xpress_24_7/status/2097639901520883755}