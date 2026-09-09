Από τη σφοδρότητα της συγκρούσης τραυματίστηκαν η 21χρονη και η 62χρονη που περίμεναν στη στάση, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη ήταν επιβάτιδες.

Σκηνές πανικού επικράτησαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, όταν δύο αστικά λεωφορεία συγκρούστηκαν και το ένα κατέληξε πάνω στη στάση «ΚΑΝ ΚΑΝ», με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη στάση βρίσκονταν δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 62 ετών, οι οποίες περίμεναν λεωφορείο. Οι άλλες δύο τραυματίες, ηλικίας 50 και 17 ετών, ήταν επιβάτιδες. Η 21χρονη έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ σοβαρότερα τραύματα φέρει και η 62χρονη. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου τους παρέχεται ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

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Οι πρώτες μαρτυρίες

Κάτοικος της περιοχής περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση. «Το λεωφορείο πήρε από κάτω το ένα το κορίτσι, το οποίο χτυπήθηκε άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε μετά την πρόσκρουση. Όπως υποστήριξε, ένα λεωφορείο είχε σταματήσει στη στάση για να επιβιβαστούν επιβάτες, όταν το δεύτερο λεωφορείο που ακολουθούσε έπεσε πάνω του και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση, όπου βρίσκονταν άνθρωποι.

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«Ένα λεωφορείο που ήταν εκεί στη στάση είχε σταματήσει για να πάρει κόσμο, και ήρθε ένα άλλο από πίσω και στα πλαϊνά της στάσης που ήταν ο κόσμος (...) Ήρθε το άλλο το λεωφορείο και έπεσε πάνω τους. Με αποτέλεσμα να πάρει από κάτω το ένα το κορίτσι, το οποίο χτυπήθηκε άσχημα», ανέφερε μάρτυρας.

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«Δεν μπόρεσε να σταματήσει και έκοψε δεξιά»

Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, περιγράφει πώς σημειώθηκε το τροχαίο. «Το ένα το λεωφορείο, το 57 κατέβαινε από πάνω. Σταμάτησε στη στάση εδώ κανονικά. Μόλις άνοιξε τις πόρτες ακολουθούσε το ηλεκτρικό από πίσω. Μόλις άνοιξε τις πόρτες ο οδηγός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αντί να πατήσει φρένο, του έφυγε το αμάξι, πάτησε γκάζι για να αποφύγει να τρακάρει με το μπροστινό το λεωφορείο, πήγε και έπεσε πάνω στη στάση». Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο γυναίκες βρίσκονταν στη στάση τη στιγμή της σύγκρουσης.

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«Στη γωνία ακριβώς στη στάση ήταν αυτές οι δύο γυναίκες. Τη μία την πλάκωσε με το που έριξε τα σίδερα της στάσης. Τι είχε ο οδηγός, δεν ξέρω τι έπαθε. Και έκοψε το τιμόνι δεξιά και έπεσε πάνω στη στάση και καταπλάκωσε τη μία τη γυναίκα ολοκληρωτικά και την άλλη τη χτύπησε».

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Σε σοβαρή κατάσταση η 21χρονη – Τα νεότερα για τους τραυματίες

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», η 21χρονη φέρει βαριά τραύματα, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι, με την επέμβαση να πραγματοποιείται από ομάδα χειρουργών του νοσοκομείου. Η νεαρή γυναίκα φέρει επίσης τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Η 62χρονη φέρει επίσης τραυματισμούς, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη έχουν υποστεί μικρότερα τραύματα. Και οι τρεις αναμένεται να παραμείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση στη χειρουργική κλινική.

Μεγάλη επιχείρηση από ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές και Κινητή Ιατρική Μονάδα, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς υπήρξαν εγκλωβισμένοι. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν πώς τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν και πώς το ένα από αυτά κατέληξε πάνω στη στάση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlartxfxjnw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι λέει ο ΟΑΣΘ για το τροχαίο με τα λεωφορεία

Σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των τεσσάρων ανθρώπων που τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή λεωφορείου του. Παράλληλα, εκφράζει μέσω ανακοίνωσης την αμέριστη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών (...) Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης ‘Καν – Καν’. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlarv4u0wf6h?integrationId=40599y14juihe6ly}