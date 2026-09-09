Η ηλικιωμένη προσπαθούσε να σταθμεύσει έξω από το φαρμακείο και αντί για φρένο, πάτησε το γκάζι.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένα ΙΧ καταλήγει μέσα σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη, αφού προηγουμένως διαπερνά τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη οδηγός προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της έξω από το φαρμακείο. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, ενδεχομένως αντί να πατήσει φρένο, πάτησε το γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί απότομα προς την είσοδο. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη τζαμαρία, την οποία διέλυσε, και στη συνέχεια εισήλθε στον χώρο του φαρμακείου.

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Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ την πορεία του οχήματος και την πρόσκρουση στη βιτρίνα. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του φαρμακείου. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα μέσα βρίσκονταν δύο εργαζόμενες και ένα παιδί.

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