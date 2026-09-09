Προφυλακίστηκε, μετά την απολογία του, ο 33χρονος influencer και πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικες κοπέλες.

Με βαριές κατηγορίες απολογήθηκε στον ανακριτή ο 33χρονος influencer και πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που συνελήφθη στην Ηλιούπολη κατηγορούμενος ότι εκμεταλλευόταν δύο 16χρονες, τις οποίες εξέδιδε, αποκομίζοντας ο ίδιος παράνομο οικονομικό όφελος.

Ο 33χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, αλλά δεν κατάφερε να πείσει, με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να του δείξουν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι 16χρονες του συστήθηκαν ως ενήλικες και ο ίδιος δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία τους. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 33χρονος πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πάντως, η δράση του φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο. Ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, με φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τηλέφωνο επικοινωνίας στις αγγελίες τον τηλεφωνικό αριθμό που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος. Μάλιστα, πραγματοποίησε ραντεβού σε πελάτες με τα ανήλικα κορίτσια, στα οποία ήταν ο ίδιος παρών, παίρνοντας τα χρήματα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του άρχισε μετά την καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία η μητέρα 16χρονης.