Ο Τομ Κρουζ προκαλεί την Αποκάλυψη και πρέπει να σώσει τον κόσμο στο τελευταίο τρέιλερ της ταινίας «Digger».

Αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας σώζοντας κυριολεκτικά τον κόσμο, ο Τομ Κρουζ φαίνεται να είναι έτοιμος να τον καταστρέψει.

Η μαύρη κωμωδία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου ανατρέπει εντελώς τον γνωστό ρόλο του Κρουζ ως «σωτήρα», τοποθετώντας τον στο ρόλο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα του πετρελαίου Digger Rockwell, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να διορθώσει μια οικολογική καταστροφή την οποία ο ίδιος προκάλεσε.

«Η καταστροφή δεν είναι ένας κομήτης, ούτε ένας σεισμός, ούτε μια εισβολή εξωγήινων. Η καταστροφή είμαστε εμείς», δήλωσε πρόσφατα ο Ινιάριτου στο Empire. «Οι περισσότερες ταινίες καταστροφών ρωτούν: “Τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάτι τρομερό στην ανθρωπότητα;” Το δικό μας ερώτημα ήταν πολύ πιο απλό: “Τι θα γινόταν αν η ίδια η ανθρωπότητα συνέβαινε στην ανθρωπότητα;”».

Αυτό τονίζεται ακόμη περισσότερο στο νέο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα σατιρίζοντας τον πλούτο, την εξουσία, την περιβαλλοντική κατάρρευση και το «εγώ» που απαιτείται για να πιστέψει κανείς ότι ο υπεύθυνος για μια καταστροφή πρέπει να γίνει και η ηρωική σωτηρία της.

«Κυριολεκτικά, αυτή η ταινία αφορά εμάς», πρόσθεσε ο Ινιάριτου. «Η ταινία περιστρέφεται γύρω από αυτές τις τρεις αρχαίες δυνάμεις, που είναι η απληστία, η εξουσία και η ευθύνη».



Το τελικό τρέιλερ μάς δίνει μια ακόμα πιο ξεκάθαρη ματιά του πρωταγωνιστή Τομ Κρουζ, με έντονη προφορά του αμερικανικού νότου, αραιά γκρίζα μαλλιά, προσθετικά, μεγάλη κοιλιά και βαρύ μακιγιάζ που τον δείχνει πιο γερασμένο.

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{https://youtu.be/job8V254NAE?si=xInIrAYx25dkeHIL}

Το Digger αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.