Με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό.

Η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη θα είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων Όσκαρ για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς. [άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626)].

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή της ταινίας

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, για το 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο Σπασμένη Φλέβα ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική υπ' αρ. ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026 απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

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Λίγα λόγια για την ταινία

H «Σπασμένη Φλέβα», με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισπίκη, κυκλοφόρησε το 2025 και είναι η έκτη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς».

Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό. Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στο ασφυκτικό σήμερα σε μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας είναι οι: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

H επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει:



Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Το τραγούδι των τίτλων υπογράφει και ερμηνεύει ο ΛΕΞ.

Credits



Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης – Βαγγέλης Μουρίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη

Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ήχος: Άρης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου - Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά: Σταμάτης Δεληγιάννης

Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα

Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Γιάννης Παμούκης

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς | YAFKA

Τραγούδι τίτλων τέλους: ΛΕΞ / Kepler is Free

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος

Παραγωγός: Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Executive Producers: Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος

Μία παραγωγή των: Athens Productions A.E., Αργοναύτες Α.Ε., Faliro House S.A., Yannis Economides Films Ltd

Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Onassis Culture, Frontstage Entertainment, Custom Productions A.E.

Με την υποστήριξη των: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου (Σ.Ε.ΚΙΝ.)

Χορηγοί: Ζαγόρι, Green Cola, Kaiser

Διανομή: Tanweer Alliances

Σκηνοθετικό Σημείωμα

«Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου...

Γιάννης Οικονομίδης».