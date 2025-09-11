Games
Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ για τη «Σπασμένη Φλέβα» θα κάνει χαμό

Το νέο τραγούδι του ΛΕΞ για τη «Σπασμένη Φλέβα» θα κάνει χαμό Φωτογραφία: SOOC
Έτσι τουλάχιστον δηλώνει ο σκηνοθέτης της ταινίας, Γιάννης Οικονομίδης.

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη του ταινία «Σπασμένη Φλέβα», σε συμπαραγωγή του Onassis Culture.

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη θα κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης στις 24 Νοεμβρίου, πριν την ευρεία κυκλοφορία της στους κινηματογράφους στις 27 του ίδιου μήνα.

Στη χθεσινή παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης για τη νέα σεζόν, ο Γιάννης Οικονομίδης αναφερόμενος στην επερχόμενη ταινία του και τα δύσκολα γυρίσματα, μίλησε και για τον τραγούδι των τίτλων από τον ΛΕΞ.

«Το τραγούδι των τίτλων είναι του ΛΕΞ. Ο ΛΕΞ είχε πάρει τον χρόνο του για να το γράψει, κάθε μισή ώρα που μόνταρα, του έστελνα να δει υλικό για να έχει μια ιδέα, αλλά περνούσε ο καιρός και τραγούδι δεν ερχόταν. Είχα αρχίσει να σκέφτομαι μήπως μου στείλει κάτι που δεν θα είναι καλό και πώς να πω σε ένα τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη -γιατί είναι σπουδαίος ο ΛΕΞ- ότι "δεν μου αρέσει το τραγούδι σου"; Τελικά έστειλε το τραγούδι και ήταν πραγματικά απίστευτο. Πρόκειται για ένα νέο κομμάτι που όταν κυκλοφορήσει θα γίνει της π@@@@@ς», είπε χαρακτηριστικά ο Οικονομίδης

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, χρωστάει σε τοκογλύφους και αναζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Λίγο πριν από την καταστροφή, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο πρόβλημά του.

Η Σπασμένη φλέβα είναι ένα καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως είναι το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Αυτό που μένει πάντα στο τέλος του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου.

{https://youtu.be/-rjhP8PrzUM?si=JzQPbTZK7UWdl0uW}

Credits

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης
Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης – Βαγγέλης Μουρίκης
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη
Μαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar De Leon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης
Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.
Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος
Ήχος: Άρης Αναστασόπουλος
Σχεδιασμός Ήχου - Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης
Σκηνικά: Σταμάτης Δεληγιάννης
Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα
Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Γιάννης Παμούκης
VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς | YAFKA
Τραγούδι τίτλων τέλους: ΛΕΞ / Kepler is Free

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος
Παραγωγός: Γιάννης Καραντάνης
Συμπαραγωγοί: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης
Executive Producers: Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος
Μία παραγωγή των: Athens Productions A.E., Αργοναύτες Α.Ε., Faliro House S.A., Yannis Economides Films Ltd
Σε συμπαραγωγή με: ΕΡΤ, Onassis Culture, Frontstage Entertainment, Custom Productions A.E.
Με την υποστήριξη των: Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου (Σ.Ε.ΚΙΝ.)
Χορηγοί: Ζαγόρι, Green Cola, Kaiser
Διανομή: Tanweer Alliances

