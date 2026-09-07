Ο Βούτσιτς έχει δηλώσει ότι οι εκλογές στη Σερβία πιθανόν να διεξαχθούν στις 18 ή 25 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, Τζούρο Μάτσουτ, ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με το σύνταγμα, οι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν σε 45-60 ημέρες μετά την προκήρυξή τους. Ο Βούτσιτς έχει δηλώσει ότι οι κάλπες μπορεί να στηθούν στις 18 ή τις 25 Οκτωβρίου.

Αυτό θα επιτρέψει στον Βούτσιτς- τον οποίο το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα ανακοίνωσε ως υποψήφιο πρωθυπουργό το Σάββατο- να προσπαθήσει να επαναβεβαιώσει την εξουσία του, έπειτα από σχεδόν μια διετία διαδηλώσεων, με επικεφαλής τους φοιτητές.

Σερβία: Υποψήφιος για πρωθυπουργός ο Βούτσιτς

Ο Βούτσιτς- που είναι στην εξουσία τα τελευταία 12 χρόνια, ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Σερβίας- έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο το 2024, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι.

Η αντιπολίτευση και οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για βία κατά πολιτικών αντιπάλων, ανεξέλεγκτη διαφθορά, διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και καταστολή της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανακοινώνοντας το αίτημα για διάλυση της βουλής, ο πρωθυπουργός της χώρας είπε: «Εάν θέλουμε να αμβλύνουμε τις εντάσεις στην κοινωνία, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να απευθυνθούμε στον λαό».

Πηγή: Reuters