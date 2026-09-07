Ο Νάσος το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι ανοιχτός για παιχνίδι και πειραματισμούς.

Viral έχει γίνει η ανάρτηση από το «Χαϊδάρι Σήμερα» με πρωταγωνιστές μια οικογένεια αλεπούδων. Έδρα τους το Χαϊδάρι και όπως γράφουν οι συντελεστές της ενημερωτικής ιστοσελίδας, ο Νάσος είναι πού αλανιάρης. «Πρόκειται για το νεότερο μέλος μιας ζωηρής και άκρως φωτογενούς οικογένειας αλεπούδων, που ζει στο Δαφνί και τρελαίνεται για δημοσιότητα. Η Τούλα έχει πρωταγωνιστήσει στη σελίδα μας σε βίντεο με τον Λεωνίδα τον Κάπρο, αλλά και σε κοτέτσια της περιοχής. Τώρα ο γιος της, ο Νάσος, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, όπως βλέπετε. Η εξοικείωση είναι θεαματική, δεν φοβάται τίποτα -ούτε ανθρώπους ούτε μηχανήματα. Είναι απολύτως ανοιχτός σε παιχνίδι και πειραματισμό. Η άγρια φύση περιεργάζεται τους ανθρώπους απαλλαγμένη από ταμπού και με μεγάλη περιέργεια».

Δείτε το βίντεο

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