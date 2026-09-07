Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την αναπτυξιακή πορεία και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της THEON, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους 325 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η THEON International, με την Alpha Bank να αναλαμβάνει τον ρόλο του Αποκλειστικού Συντονιστή της συναλλαγής και τη συμμετοχή μεγάλων ελληνικών και διεθνών τραπεζών.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την αναπτυξιακή πορεία και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της THEON, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ομίλου.

Στο χρηματοδοτικό σχήμα συμμετείχαν ως Mandated Lead Arrangers και δανειστές οι Alpha Bank, CrediaBank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ως Lead Arrangers και δανειστές συμμετείχαν οι BNP Paribas και Deutsche Bank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δεσμεύσεις των τραπεζών ξεπέρασαν το αρχικά ζητούμενο ποσό χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση των κεφαλαίων για την επόμενη φάση ανάπτυξης της THEON. Όπως ανέφερε ο CFO της εταιρείας, Δημήτρης Παρθένης, η χρηματοδότηση των 325 εκατ. ευρώ θα υποστηρίξει την υλοποίηση στρατηγικών εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η THEON έχει εξασφαλίσει συνολικά περισσότερα από 850 εκατ. ευρώ νέας ρευστότητας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, μέσω δανειακών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Από την πλευρά της Alpha Bank, ο Chief Corporate and Institutional Banking Νίκος Νεζερίτης σημείωσε ότι η συναλλαγή αποτυπώνει τη στρατηγική της τράπεζας να στηρίζει επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και τη δυνατότητά της να οργανώνει σύνθετες χρηματοδοτήσεις με τη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.