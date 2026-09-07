Η τέντα φαίνεται ότι ανέκοψε την πτώση της 13χρονης από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες μια 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, σε ξενοδοχείο, με συνέπεια να νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η 13χρονη βρέθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Αγίων Πάντων της Θεσσαλονίκης, μαζί με έναν νεαρό αλλοδαπό.

Όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε πως το κορίτσι ήταν ανήλικο, τόσο εκείνη όσο και ο νεαρός επιχείρησαν να απομακρυνθούν, χρησιμοποιώντας τον σωλήνα της υδρορροής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος- από τον 5ο όροφο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- και τραυματίστηκε. Κατά την πτώση της η 13χρονη φαίνεται να χτύπησε σε τέντα του κτιρίου, κάτι που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία προς το έδαφος.

Τα στοιχεία του νεαρού φαίνεται πως είναι γνωστά στις αρχές και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερο άτομο, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.